Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Я капитан Динамо на поле, Ярмоленко – в раздевалке»

В матче с «Ворсклой» капитаном «Динамо» был Виталий Буяльский, который в этой роли заменил Сергея Сидорчука, уехавшего выступать в Бельгию.

«Сидорчук – больше чем капитан. Он товарищ, которого мне не хватает. Сейчас я – капитан, потом, наверное, Георгий Бущан, потом Андрей Ярмоленко. Но тут еще не решено».

«Капитаном на матч поставил Мирча Луческу, а Андрей Ярмоленко сказал, что команда поддерживает. Я капитан на поле, Андрей – в раздевалке и быту, наверное. Задача? Чемпионство и кубок. Идем от игры к игре», – сказал Буяльский.