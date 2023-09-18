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  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Я капитан Динамо на поле, Ярмоленко – в раздевалке»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 19:48 |
1259
21

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Я капитан Динамо на поле, Ярмоленко – в раздевалке»

Хавбек рассказал о ситуации с капитаном и вице-капитанами

18 сентября 2023, 19:48 |
1259
21
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Я капитан Динамо на поле, Ярмоленко – в раздевалке»
ФК Динамо Киев

В матче с «Ворсклой» капитаном «Динамо» был Виталий Буяльский, который в этой роли заменил Сергея Сидорчука, уехавшего выступать в Бельгию.

«Сидорчук – больше чем капитан. Он товарищ, которого мне не хватает. Сейчас я – капитан, потом, наверное, Георгий Бущан, потом Андрей Ярмоленко. Но тут еще не решено».

«Капитаном на матч поставил Мирча Луческу, а Андрей Ярмоленко сказал, что команда поддерживает. Я капитан на поле, Андрей – в раздевалке и быту, наверное. Задача? Чемпионство и кубок. Идем от игры к игре», – сказал Буяльский.

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Динамо Киев Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко Сергей Сидорчук
Источник Циганик LIVE
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FunnyCat_____
Федя Ак уже просто рандомными словами и смайлами набивает статистику 
с двух аккаунтов 
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+1
AK.228
Маячня 
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-3
Показать Скрыть 15 ответов
India Life
Сбитый лётчик ярмоленко. Похоронил сборную автоголом, не забил с пол метроа в пустые ворота,  Пусть завязывает с футболом, балласт.
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Alexander Киев
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Теннис
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