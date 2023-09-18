Игорь СУРКИС: «Динамо будет бороться за титул. Жаль, что УПЛ стала слабее»

Президент «Динамо» Игорь Суркис после матча с «Ворсклой» (2:0) рассказал о нынешней ситуации команды в чемпионате, а также уходе лидера Сергея Сидорчука в бельгийский «Вестерло».

«Ребята молодцы, почти вся основа была в сборной. Молодцы, но нужно работать дальше. Моменты нужно реализовывать, особенно такие моменты, как были у нас в этом матче».

«Уход Сидорчука? Тяжелое решение. Я общался с Мирчей Луческу, и Сидорчук заслужил, чтобы его отпустили, потому что этот парень много отдал «Динамо». В деньгах вопрос не стоял. Надеюсь, у него все получится. И у него есть возможность вернуться в «Динамо» Киев, это верный клубу динамовец. У Сергея было желание уйти и попробовать себя в европейском футболе».

«Задача на сезон? Мы два года вечно в переездах, особенно тяжело было в прошлом сезоне. Автобусы и все такое. Но сейчас, если команда будет готовиться как надо, то будем бороться за первое место. К сожалению, чемпионат стал слабее».

«Нет ярких иностранцев, а команда прогрессирует, когда есть более сильные исполнители. У нас молодые ребята», – сказал Суркис.