Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Динамо будет бороться за титул. Жаль, что УПЛ стала слабее»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 19:38 | Обновлено 18 сентября 2023, 20:52
1613
15

Игорь СУРКИС: «Динамо будет бороться за титул. Жаль, что УПЛ стала слабее»

Президент клуба оценил ситуацию в чемпионате

18 сентября 2023, 19:38 | Обновлено 18 сентября 2023, 20:52
1613
15
Игорь СУРКИС: «Динамо будет бороться за титул. Жаль, что УПЛ стала слабее»
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис после матча с «Ворсклой» (2:0) рассказал о нынешней ситуации команды в чемпионате, а также уходе лидера Сергея Сидорчука в бельгийский «Вестерло».

«Ребята молодцы, почти вся основа была в сборной. Молодцы, но нужно работать дальше. Моменты нужно реализовывать, особенно такие моменты, как были у нас в этом матче».

«Уход Сидорчука? Тяжелое решение. Я общался с Мирчей Луческу, и Сидорчук заслужил, чтобы его отпустили, потому что этот парень много отдал «Динамо». В деньгах вопрос не стоял. Надеюсь, у него все получится. И у него есть возможность вернуться в «Динамо» Киев, это верный клубу динамовец. У Сергея было желание уйти и попробовать себя в европейском футболе».

«Задача на сезон? Мы два года вечно в переездах, особенно тяжело было в прошлом сезоне. Автобусы и все такое. Но сейчас, если команда будет готовиться как надо, то будем бороться за первое место. К сожалению, чемпионат стал слабее».

«Нет ярких иностранцев, а команда прогрессирует, когда есть более сильные исполнители. У нас молодые ребята», – сказал Суркис.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сидорчук был хорошим капитаном. Мы ему благодарны»
Шахтер – Порту. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев Сергей Сидорчук Игорь Суркис Украинская Премьер-лига
Источник Циганик LIVE
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Ворскла. Ярмоленко и Ванат выйдут в основе
Футбол | 18 сентября 2023, 16:13 5
Динамо – Ворскла. Ярмоленко и Ванат выйдут в основе
Динамо – Ворскла. Ярмоленко и Ванат выйдут в основе

Стали известны составы команд

ВИДЕО. Иранские фанаты сходят с ума из-за приезда Роналду
Футбол | 18 сентября 2023, 18:41 0
ВИДЕО. Иранские фанаты сходят с ума из-за приезда Роналду
ВИДЕО. Иранские фанаты сходят с ума из-за приезда Роналду

Завтра «Аль-Наср» сыграет с «Персеполисом»

Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
Футбол | 17.09.2023, 20:42
Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Футбол | 17.09.2023, 19:00
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Футбол | 17.09.2023, 19:19
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
"Ми два роки вічно у переїздах " 😥
Так Шахтар, Зоря ще з 2014 у переїздах. Ух і соплі у вічно 4-х  Не клуб, а ФК ОПЗЖ дінамка 💩 надіюсь, розвалиться це недорозуміння і Суркіс піде за Медведчуком 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA
Какой то двух значный заголовок получился 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Vik Tor
національний йюмор у сурка.... "чемпіонат слабший", бо динамо ніяке! претендент на третє місце?
Ответить
0
Злий Глобинець
Та дай бог, хто ж проти? А то Дніпро-1 та Зоря просіли, і для Шахтаря може не виявитися достойного суперника. Якщо таким стане Динамо, я тільки за.
Ответить
0
Показать Скрыть 5 ответов
Burevestnik
типу ніби вже "вирішили" про чемпіона ?  
Ответить
0
alex73776
Це був сарказм?хоть 4 місце займіть?ще Мілю запросіть щоб вже напевно!
Ответить
-2
Vitason
Выдворили,а выставили,мол сам захотел ,какой это европейский клуб?!! Последнее место в Бельгии,скорее Динамо европейский клуб, а не Вестерло этот!!
Ответить
-3
John Week
Хахахаха, не така сильна щоб зайняти в ній четверте місце?))) 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
17.09.2023, 00:32
Волейбол
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
16.09.2023, 21:32 11
Футбол
Сенсация – хорошо, но есть куда расти. Что ждёт Украину в Кубке Дэвиса?
Сенсация – хорошо, но есть куда расти. Что ждёт Украину в Кубке Дэвиса?
17.09.2023, 08:50 2
Теннис
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
17.09.2023, 21:15 6
Футбол
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
16.09.2023, 19:45 3
Футбол
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
17.09.2023, 00:46
Футбол
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем