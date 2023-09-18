Реклама на футболках. Какой клуб зарабатывает больше всех

По информации Marca, наибольший ежегодный доход от технического спонсора (изготовителя экипировки) и рекламы на футболках имеет «Реал».

Мадридский клуб получает 190 миллионов евро за сезон – 120 миллионов от Adidas и еще 70 миллионов от спонсора Fly Emirates. Клуб немного опережает «Барселону», которая зарабатывает 183 миллиона евро (105 от Nike, а также 70 и 8 млн от Spotify и Ambilight TV).

Топ-5 замыкают ПСЖ (168 миллионов), «Манчестер Сити» (167) и «Манчестер Юнайтед» (159).

Отмечается, что одним из немногих топ-клубов без титульного спонсора на футболках является «Челси», однако Синие ведут переговоры о контракте.