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Лига чемпионов
18 сентября 2023, 17:52 | Обновлено 18 сентября 2023, 18:01
348
0

Не добрали игроков. Порту объявил заявку на матч с Шахтером

«Драконы» везут в Гамбург 22 футболистов первой команды вместо 23-х

18 сентября 2023, 17:52 | Обновлено 18 сентября 2023, 18:01
348
0
Не добрали игроков. Порту объявил заявку на матч с Шахтером
facebook.com/FCPorto

Вице-чемпион Португалии «Порту» определился с заявкой на завтрашний матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера».

В список вошли 22 футболиста, хотя УЕФА разрешает включать 23-х. Из-за ряда кадровых проблем «драконы» не добрали игроков, и главный тренер Сержиу Консейсау решил обойтись теми, кто у него есть под рукой.

Вратари: Диогу Кошта, Клаудиу Рамуш.
Защита: Фабиу Кардозу, Пепе, Давид Карму, Зайду Сануси, Хорхе Санчес, Венделл, Жоау Мариу.
Полузащитники: Стивен Эуштакиу, Марко Груич, Нико Гонсалес, Иван Хайме, Андре Франку, Алан Варела, Ромариу Баро.
Нападающие: Мехди Тареми, Франсишку Консейсау, Галено, Фран Наварро, Тони Мартинес, Гонсалу Боржеш.

Отметим, что из-за дисквалификации помочь «Порту» в матче с «Шахтером» не смогут бразильский вингер Пепе и португальский вратарь Гонсалу Рибейру. Из-за травм участие в поединке не примут Дэнни Намасо, Иван Маркано и Эванилсон.

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Порту Шахтер - Порту Лига чемпионов
Источник ФК Порту
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