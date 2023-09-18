Не добрали игроков. Порту объявил заявку на матч с Шахтером

Вице-чемпион Португалии «Порту» определился с заявкой на завтрашний матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера».

В список вошли 22 футболиста, хотя УЕФА разрешает включать 23-х. Из-за ряда кадровых проблем «драконы» не добрали игроков, и главный тренер Сержиу Консейсау решил обойтись теми, кто у него есть под рукой.

Вратари: Диогу Кошта, Клаудиу Рамуш.

Защита: Фабиу Кардозу, Пепе, Давид Карму, Зайду Сануси, Хорхе Санчес, Венделл, Жоау Мариу.

Полузащитники: Стивен Эуштакиу, Марко Груич, Нико Гонсалес, Иван Хайме, Андре Франку, Алан Варела, Ромариу Баро.

Нападающие: Мехди Тареми, Франсишку Консейсау, Галено, Фран Наварро, Тони Мартинес, Гонсалу Боржеш.

Отметим, что из-за дисквалификации помочь «Порту» в матче с «Шахтером» не смогут бразильский вингер Пепе и португальский вратарь Гонсалу Рибейру. Из-за травм участие в поединке не примут Дэнни Намасо, Иван Маркано и Эванилсон.