Владислав ОРЛОВ: «Мы выиграли там, где не было шансов»

Украинский теннисист Владислав Орлов прокомментировал победу сборной Украины 3:2 над Колумбией в матче Первой мировой группы Кубка Дэвиса, который состоялся в Грузии:

«Мы отдали все, что могли и не могли. Выиграли там, где не было шансов. Украина, это для тебя. Самое малое, что мы можем сделать. Украинская нация сильная и свободная, нас не одолеть. Украинские защитники, мы с вами. Слава Украине».

Благодаря победе над Колумбией сборная Украины впервые за семь лет сыграет в квалификации финального турнира Кубка Дэвиса.