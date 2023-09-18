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  4. Владислав ОРЛОВ: «Мы выиграли там, где не было шансов»
Кубок Дэвиса
18 сентября 2023, 17:17 |
186
0

Владислав ОРЛОВ: «Мы выиграли там, где не было шансов»

Украинский теннисист – о победе над Колумбией

18 сентября 2023, 17:17 |
186
0
Владислав ОРЛОВ: «Мы выиграли там, где не было шансов»
ФТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов прокомментировал победу сборной Украины 3:2 над Колумбией в матче Первой мировой группы Кубка Дэвиса, который состоялся в Грузии:

«Мы отдали все, что могли и не могли. Выиграли там, где не было шансов. Украина, это для тебя. Самое малое, что мы можем сделать. Украинская нация сильная и свободная, нас не одолеть. Украинские защитники, мы с вами. Слава Украине».

Благодаря победе над Колумбией сборная Украины впервые за семь лет сыграет в квалификации финального турнира Кубка Дэвиса.

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Владислав Орлов Кубок Дэвиса-2023 сборная Украины по теннису
Источник Instagram
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