Кубок Дэвиса18 сентября 2023, 17:17 |
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Владислав ОРЛОВ: «Мы выиграли там, где не было шансов»
Украинский теннисист – о победе над Колумбией
18 сентября 2023, 17:17 |
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Украинский теннисист Владислав Орлов прокомментировал победу сборной Украины 3:2 над Колумбией в матче Первой мировой группы Кубка Дэвиса, который состоялся в Грузии:
«Мы отдали все, что могли и не могли. Выиграли там, где не было шансов. Украина, это для тебя. Самое малое, что мы можем сделать. Украинская нация сильная и свободная, нас не одолеть. Украинские защитники, мы с вами. Слава Украине».
Благодаря победе над Колумбией сборная Украины впервые за семь лет сыграет в квалификации финального турнира Кубка Дэвиса.
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