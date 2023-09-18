Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стефано ПИОЛИ: «Ньюкасл – классическая английская команда»
Лига чемпионов
18 сентября 2023, 16:55 |
141
0

Стефано ПИОЛИ: «Ньюкасл – классическая английская команда»

Тренер «Милана» – о матче Лиги чемпионов

18 сентября 2023, 16:55 |
141
0
Стефано ПИОЛИ: «Ньюкасл – классическая английская команда»
УЕФА. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемипонов против «Ньюкасла» (19 сентября, 19:45):

«У нас жесткая и очень равная группа. «ПСЖ» является фаворитом, но «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл» сильны, и мы можем отобрать очки друг у друга. Но опыт, который мы получили, может быть нам полезным, и уже завтрашний матч может быть полезным для турнирной таблицы.

«Ньюкасл» – классическая английская команда с большой интенсивностью и физической силой. У них есть несколько игроков ростом выше 190 см, но также и качественные игроки».

По теме:
Гарри КЕЙН: «От Баварии ждут побед во всех турнирах»
Не добрали игроков. Порту объявил заявку на матч с Шахтером
ХАВИ: «Барселоне не повезло с жеребьевкой ЛЧ в прошлом году»
Стефано Пиоли Милан Лига чемпионов
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Футбол | 17 сентября 2023, 21:15 5
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси

Главный тренер считает, что украинцу необходимо больше времени

Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Другие виды | 17 сентября 2023, 22:35 5
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги

Украинка во второй раз подряд получила главный приз легкоатлетической серии

Снимет ли Хаби Алонсо в Байере проклятие Неверкузена
Футбол | 18.09.2023, 12:25
Снимет ли Хаби Алонсо в Байере проклятие Неверкузена
Снимет ли Хаби Алонсо в Байере проклятие Неверкузена
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Футбол | 17.09.2023, 19:19
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Травма после болезни. Манчестер Юнайтед потерял основного защитника
Футбол | 18.09.2023, 15:49
Травма после болезни. Манчестер Юнайтед потерял основного защитника
Травма после болезни. Манчестер Юнайтед потерял основного защитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
16.09.2023, 23:50
Теннис
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 5
Футбол
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
16.09.2023, 21:32 11
Футбол
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 7
Другие виды
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
16.09.2023, 19:01 20
Футбол
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем