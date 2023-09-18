Стефано ПИОЛИ: «Ньюкасл – классическая английская команда»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемипонов против «Ньюкасла» (19 сентября, 19:45):

«У нас жесткая и очень равная группа. «ПСЖ» является фаворитом, но «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл» сильны, и мы можем отобрать очки друг у друга. Но опыт, который мы получили, может быть нам полезным, и уже завтрашний матч может быть полезным для турнирной таблицы.

«Ньюкасл» – классическая английская команда с большой интенсивностью и физической силой. У них есть несколько игроков ростом выше 190 см, но также и качественные игроки».