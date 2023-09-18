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  4. Олег КОЖУШКО: «Путь Кривбасса только начинается»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 16:17 |
89
0

Олег КОЖУШКО: «Путь Кривбасса только начинается»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Вересом»

18 сентября 2023, 16:17 |
89
0
Олег КОЖУШКО: «Путь Кривбасса только начинается»
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Полузащитник «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:1) в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Олег, поздравляем с победой! Все удалось сегодня?

– Впечатления от игры очень хорошие, это важные три очка для нас. Как плюсик в таблицу, так и с психологической точки зрения. Важно было после паузы в чемпионате хорошо начать. В целом тяжелый поединок: открыли счет первыми, но пропустили с пенальти. Соперник глубоко «сел» в оборону и было нелегко ее пробить. Слава Богу, что получилось забить в конце и победить.

– Что услышали от Юрия Вернидуба после матча в раздевалке?

– Он очень доволен, поздравил всю команду. Сказал, что мы на правильном пути. Этот путь только начинается, надо побеждать от игры к игре и брать как можно больше очков.

– Почему тебя заменили довольно рано: повреждение или тренерское решение?

– Спасибо, все хорошо, это решение тренера. Как видим, оно было правильным, ведь ребята, которые вышли на замены, усилили нашу игру.

Напомним, благодаря этой победе криворожский клуб поднялся на 2-ю строчку УПЛ и теперь отстает от донецкого «Шахтера» всего на 3 очка.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес Олег Кожушко
Источник ФК Кривбасс
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