Динамо – Ворскла. Ярмоленко и Ванат выйдут в основе
Стали известны составы команд
Сегодня, 18 сентября «Динамо» в матче седьмого тура УПЛ примет полтавскую «Ворсклу». Матч состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток главного арбитра Ярослава Козика прозвучит в 17:00.
Стали известны стартовые составы команд Мирчи Луческу и Виктора Скрипника на матч:
«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Биловар, Попов, Караваев, Бражко, Андриевский, Буяльский, Волошин, Ванат, Ярмоленко
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Бацула, Сантана, Корниенко, Скляр, Нестеренко, Челядин, Кане, Степанюк
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