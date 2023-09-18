Динамо – Ворскла. Ярмоленко и Ванат выйдут в основе

Сегодня, 18 сентября «Динамо» в матче седьмого тура УПЛ примет полтавскую «Ворсклу». Матч состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток главного арбитра Ярослава Козика прозвучит в 17:00.

Стали известны стартовые составы команд Мирчи Луческу и Виктора Скрипника на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Биловар, Попов, Караваев, Бражко, Андриевский, Буяльский, Волошин, Ванат, Ярмоленко

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Бацула, Сантана, Корниенко, Скляр, Нестеренко, Челядин, Кане, Степанюк