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Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 16:13 | Обновлено 18 сентября 2023, 16:15
657
5

Динамо – Ворскла. Ярмоленко и Ванат выйдут в основе

Стали известны составы команд

18 сентября 2023, 16:13 | Обновлено 18 сентября 2023, 16:15
657
5
Динамо – Ворскла. Ярмоленко и Ванат выйдут в основе
ФК Динамо

Сегодня, 18 сентября «Динамо» в матче седьмого тура УПЛ примет полтавскую «Ворсклу». Матч состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток главного арбитра Ярослава Козика прозвучит в 17:00.

Стали известны стартовые составы команд Мирчи Луческу и Виктора Скрипника на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Биловар, Попов, Караваев, Бражко, Андриевский, Буяльский, Волошин, Ванат, Ярмоленко

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Бацула, Сантана, Корниенко, Скляр, Нестеренко, Челядин, Кане, Степанюк

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Источник УПЛ
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Комментарии 5
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Gargantua
ожидаю прогресса в опорной зоне.
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+1
ALF🎈
Запасний виліз з дупи і зново завоняло, да так що навколо листя пожовкло. Коли ти кротяра обісрана наберешся розуму!?
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0
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Gargantua
Тімчик и Шапаренко травмы.
состав вполне логичный.
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0
Лига конференций очень сильна для динамо
Зять забьёт в свои ворота 
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-4
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