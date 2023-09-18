Милнер установил два рекорда АПЛ против МЮ на Олд Траффорд

Опытный полузащитник Джеймс Милнер принял участие в матче 5-го тура АПЛ, в котором его нынешний клуб «Брайтон» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (3:1) на домашней арене «красных дьяволов».

Таким образом, Джеймс стал первым игроком в истории АПЛ, который выиграл на «Олд Траффорд», выступая за 4 разных клуба.

Первый выигрышные матчи Милнера на «Олд Траффорд» за разные клубы

2009/10: 0-1 «Астон Вилла»

2011/12: 1-6 «Манчестер Сити»

2021/22: 2-4 «Ливерпуль»

2023/24: 1-3 «Брайтон»

Милнер также одержал больше побед над «Ман Юнайтед» (11), чем любой другой игрок в истории АПЛ.