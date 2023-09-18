Англия18 сентября 2023, 16:06 |
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Милнер установил два рекорда АПЛ против МЮ на Олд Траффорд
Джеймс очень часто выигрывал на домашней арене «красных дьяволов»
18 сентября 2023, 16:06 |
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Опытный полузащитник Джеймс Милнер принял участие в матче 5-го тура АПЛ, в котором его нынешний клуб «Брайтон» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (3:1) на домашней арене «красных дьяволов».
Таким образом, Джеймс стал первым игроком в истории АПЛ, который выиграл на «Олд Траффорд», выступая за 4 разных клуба.
Первый выигрышные матчи Милнера на «Олд Траффорд» за разные клубы
- 2009/10: 0-1 «Астон Вилла»
- 2011/12: 1-6 «Манчестер Сити»
- 2021/22: 2-4 «Ливерпуль»
- 2023/24: 1-3 «Брайтон»
Милнер также одержал больше побед над «Ман Юнайтед» (11), чем любой другой игрок в истории АПЛ.
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