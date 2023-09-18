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  4. Милнер установил два рекорда АПЛ против МЮ на Олд Траффорд
Англия
18 сентября 2023, 16:06 |
321
0

Милнер установил два рекорда АПЛ против МЮ на Олд Траффорд

Джеймс очень часто выигрывал на домашней арене «красных дьяволов»

18 сентября 2023, 16:06 |
321
0
Милнер установил два рекорда АПЛ против МЮ на Олд Траффорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер

Опытный полузащитник Джеймс Милнер принял участие в матче 5-го тура АПЛ, в котором его нынешний клуб «Брайтон» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (3:1) на домашней арене «красных дьяволов».

Таким образом, Джеймс стал первым игроком в истории АПЛ, который выиграл на «Олд Траффорд», выступая за 4 разных клуба.

Первый выигрышные матчи Милнера на «Олд Траффорд» за разные клубы

  • 2009/10: 0-1 «Астон Вилла»
  • 2011/12: 1-6 «Манчестер Сити»
  • 2021/22: 2-4 «Ливерпуль»
  • 2023/24: 1-3 «Брайтон»

Милнер также одержал больше побед над «Ман Юнайтед» (11), чем любой другой игрок в истории АПЛ.

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Джеймс Милнер Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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