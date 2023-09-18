Травма после болезни. Манчестер Юнайтед потерял основного защитника

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван Биссака выбыл из строя на длительный срок после того, как травмировался в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (1:3).

Правый защитник вышел на замену на 85-й минуте, начав игру на скамейке запасных после болезни, перенесенной ранее.

Официальный сайт «Ман Юнайтед» сообщает, что игрок пропустит «некоторое время».

«Для того чтобы определить, как долго Ван-Биссака будет отсутствовать, необходимо провести дополнительное обследование, однако, по первым данным, речь идет о нескольких неделях», – сказано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Ван-Биссака сыграл пять матче в АПЛ и отметился одним ассистом.