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Англия
18 сентября 2023, 15:49 | Обновлено 18 сентября 2023, 16:01
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0

Травма после болезни. Манчестер Юнайтед потерял основного защитника

Аарон Ван-Биссака травмировался, выйдя на замену на 85-й минуте

18 сентября 2023, 15:49 | Обновлено 18 сентября 2023, 16:01
400
0
Травма после болезни. Манчестер Юнайтед потерял основного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Ван-Биссака

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван Биссака выбыл из строя на длительный срок после того, как травмировался в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (1:3).

Правый защитник вышел на замену на 85-й минуте, начав игру на скамейке запасных после болезни, перенесенной ранее.

Официальный сайт «Ман Юнайтед» сообщает, что игрок пропустит «некоторое время».

«Для того чтобы определить, как долго Ван-Биссака будет отсутствовать, необходимо провести дополнительное обследование, однако, по первым данным, речь идет о нескольких неделях», – сказано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Ван-Биссака сыграл пять матче в АПЛ и отметился одним ассистом.

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Аарон Ван-Биссака Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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