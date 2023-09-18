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  4. Лотар МАТТЕУС: «Тухель забрал у лидеров Баварии уверенность в себя»
Германия
18 сентября 2023, 15:41 |
627
1

Лотар МАТТЕУС: «Тухель забрал у лидеров Баварии уверенность в себя»

Легенда «Баварии» раскритиковал главного тренера

18 сентября 2023, 15:41 |
627
1
Лотар МАТТЕУС: «Тухель забрал у лидеров Баварии уверенность в себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лотар Маттеус

Легендарный экс-хавбек «Баварии» Лотар Маттеус после матча с «Байером» (ничья 2:2) раскритиковал главного тренера команды Томаса Тухеля:

«С Киммихом считаются в команде, он больше всех взаимодействует с мячом. Он все делает с энтузиазмом и энергией. Киммиха не поддерживают, вокруг него ведется слишком много споров. Тухель и Флик не до конца доверяли ему, и это его беспокоит. Именно поэтому ему не хватает уверенности в собственной игре.

Есть игрок, который сейчас является капитаном, который не знал, что может сыграть только 60 минут. Это губительно для общей картины – есть помощники тренера и физиотерапевты, один из которых должен был сказать ему об этом. После заявлений Тухеля несколько недель назад о том, что Киммих не является опорником, это стало «вишенкой на торте» и лишило его авторитета в раздевалке.

У многих игроков забрали веру в себя. Такими заменами и решениями, как в матче с «Байером», Тухель также сыграл свою роль в том, что некоторые игроки из-за неуверенности больше не могут выступать как можно лучше».

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Лотар Маттеус Бавария Йозуа Киммих Томас Тухель
Источник Sky Germany
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PETP0
Тухлий тренер, Лотар правий.
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Теннис
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