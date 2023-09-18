Тренер Эвертона: «Ждал, пока Миколенко наберет форму»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч оценил выступление защитника сборной Украины в матче пятого тура АПЛ против «Арсенала» (поражение 0:1):

«Привлечение Миколенко и перевод Эшли Янга на позицию правого защитника — это попытка найти баланс. Думаю, что Миколенко провел две качественных игры за сборную Украины. Я ждал, пока он наберет форму, и думал, что он сыграет хорошо, так и произошло».

Для Миколенко это был первый матч в АПЛ в нынешнем сезоне. Ранее он также сыграл 75 минут в поединке Кубка лиги против «Донкастера» (победа 2:1).