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  4. Тренер Эвертона: «Ждал, пока Миколенко наберет форму»
Англия
18 сентября 2023, 14:55 |
1540
0

Тренер Эвертона: «Ждал, пока Миколенко наберет форму»

Шон Дайч – о выступлении украинца в матче с «Арсеналом»

18 сентября 2023, 14:55 |
1540
0
Тренер Эвертона: «Ждал, пока Миколенко наберет форму»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч оценил выступление защитника сборной Украины в матче пятого тура АПЛ против «Арсенала» (поражение 0:1):

«Привлечение Миколенко и перевод Эшли Янга на позицию правого защитника — это попытка найти баланс. Думаю, что Миколенко провел две качественных игры за сборную Украины. Я ждал, пока он наберет форму, и думал, что он сыграет хорошо, так и произошло».

Для Миколенко это был первый матч в АПЛ в нынешнем сезоне. Ранее он также сыграл 75 минут в поединке Кубка лиги против «Донкастера» (победа 2:1).

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Шон Дайч Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига Эшли Янг Эвертон - Арсенал
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