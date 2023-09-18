Львовский «Рух» получил трансферный бан от ФИФА из-за своего бывшего футболиста Лассану Файе. Экс-футболист «Руха» Лассана Файе присоединился к «желто-черным» в январе 2022 года. Впрочем, в начале полномасштабного вторжения России в Украину он самовольно покинул расположение клуба, не сыграв за него в официальных матчах.

Впоследствии Файе расторг контракт с «Рухом» в одностороннем порядке и обратился в суд, где просил взыскать с клуба сумму компенсации в размере 316 тысяч евро и 5% годовых и удовлетворить другие его требования.

Палата по разрешению споров Футбольного трибунала ФИФА вынесла свой вердикт по этому делу. В частности, заявление Лассана Файе было частично удовлетворено, при этом сумма компенсации была уменьшена примерно в 13 раз - 24 тысяч евро и 5% годовых на эту сумму. Также на «Рух» наложили трансферный бан. В удовлетворении всех других требований Палата ему отказала.

Отмечается, что клуб обязательно выполнит решение и заплатит в пользу Лассана Файе соответствующую сумму. В то же время у «Руха» остается возможность взыскать с Лассана Фае договорную штрафную санкцию - 500 тысяч долларов США за расторжение трудового контракта с ФК «Рух» без уважительной причины в одностороннем порядке.