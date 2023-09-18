БЕНЗЕМА: «Саудовская лига на пути к тому, чтобы стать лучшей в мире»

Действующий обладатель Золотого мяча Карим Бензема, который летом перешел из мадридского «Реала» в «Аль-Иттихад», оценил прогресс чемпионата Саудовской Аравии:

«Саудовская лига находится на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире. Это произойдет, если количество профессиональных футболистов в командах увеличится. Это будет способствовать дальнейшему развитию лиги».

Ранее сообщалось о том, что Бензема не нужен главному тренеру «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту, у форварда конфликт с португальским специалистом.