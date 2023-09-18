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  4. БЕНЗЕМА: «Саудовская лига на пути к тому, чтобы стать лучшей в мире»
Саудовская Аравия
18 сентября 2023, 14:43 |
126
0

БЕНЗЕМА: «Саудовская лига на пути к тому, чтобы стать лучшей в мире»

Форвард «Аль-Иттихада» – о прогрессе чемпионата Саудовской Аравии

18 сентября 2023, 14:43 |
126
0
БЕНЗЕМА: «Саудовская лига на пути к тому, чтобы стать лучшей в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Действующий обладатель Золотого мяча Карим Бензема, который летом перешел из мадридского «Реала» в «Аль-Иттихад», оценил прогресс чемпионата Саудовской Аравии:

«Саудовская лига находится на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире. Это произойдет, если количество профессиональных футболистов в командах увеличится. Это будет способствовать дальнейшему развитию лиги».

Ранее сообщалось о том, что Бензема не нужен главному тренеру «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту, у форварда конфликт с португальским специалистом.

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Карим Бензема чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад
Источник Twitter
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