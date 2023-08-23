Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?

35-летний нападающий Карим Бензема конфликтует с главным тренером «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту, сообщает издание Goal со ссылкой на репортеров из Саудовской Аравии.

Источник отмечает, что главный тренер команды обратился к руководству клуба и сказал, что звездный футболист не вписывается в его модель игры. Также есть информация, что Нуну не просил подписывать обладателя Золотого мяча 2022 года, руководство сделало это без учета его мнения.

Конфликт продолжается не только из-за игровых качеств Карима: по приезду в «Аль-Иттихад» Бензема попросил капитанскую повязку, но Эшпириту Санту отказал.