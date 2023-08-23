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  4. Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Саудовская Аравия
23 августа 2023, 21:11 |
3214
2

Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?

Карим Бензема конфликтует с главным тренером «Аль-Иттихада»

23 августа 2023, 21:11 |
3214
2
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

35-летний нападающий Карим Бензема конфликтует с главным тренером «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту, сообщает издание Goal со ссылкой на репортеров из Саудовской Аравии.

Источник отмечает, что главный тренер команды обратился к руководству клуба и сказал, что звездный футболист не вписывается в его модель игры. Также есть информация, что Нуну не просил подписывать обладателя Золотого мяча 2022 года, руководство сделало это без учета его мнения.

Конфликт продолжается не только из-за игровых качеств Карима: по приезду в «Аль-Иттихад» Бензема попросил капитанскую повязку, но Эшпириту Санту отказал.

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Аль-Иттихад Карим Бензема Нуну Эшпириту Санту
Источник Goal.com
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Комментарии 2
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PUMA
Тут не надо быть Вангой.Нуну нужно искать новую роботу 
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+3
Viktor Shuper
ору з таких новин 
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0
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