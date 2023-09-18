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Испания
18 сентября 2023, 14:30 | Обновлено 18 сентября 2023, 14:31
235
0

«Я счастлив». Феликс – о первом голе за Барселону

Португалец поделился впечатлениями

18 сентября 2023, 14:30 | Обновлено 18 сентября 2023, 14:31
235
0
«Я счастлив». Феликс – о первом голе за Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Нападающий испанской «Барселоны» Жоау Феликс рассказал о своих впечатлениях о премьерного гола за каталонцев. Напомним, в матче 5-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (5:0) португалец отличился голом в первой половине встречи.

«Очень рад через некоторое время снова играть в стартовом составе. Очень приятные ощущения. В этой команде легко играть. Все были молодцы. Когда система отлажена, мяч ходит быстро и голы забиваются.

Я работаю, чтобы показывать высокий уровень. Атмосфера в команде очень хорошая. Я счастлив. Изменения пошли на пользу мне, моей семье и друзьям», – заявил Феликс.

«Барселона» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает 2-е место, имея 13 очков после 5 матчей. Лидирует «Реал» Мадрид, у которого 15 пунктов.

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Жоау Феликс чемпионат Испании по футболу Барселона
Источник AS
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