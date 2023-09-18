Президент УЕФА: «Журналисты довели историю с Рубиалесом до такого уровня»
Александер Чеферин считает, что женскому футболу необходим кодекс поведения
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал скандал вокруг президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, который во время церемонии награждения после финала женского ЧМ-2023 поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.
«То, что сделал Рубиалес, было неуместно и неразумно. Но когда я прочитал, что это уголовное преступление... Как адвокат по уголовным делам, я считаю это совершенно нелогичным. Вы, журналисты, довели эту историю до такого уровня», – сказал Чеферин.
Также президент УЕФА считает, что женскому футболу необходим кодекс поведения, который бы четко определял границы допустимого и последствия, когда вы переступаете черту.
Ранее сообщалось, что Рубиалес решил уйти в отставку.
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