Президент УЕФА: «Журналисты довели историю с Рубиалесом до такого уровня»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал скандал вокруг президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, который во время церемонии награждения после финала женского ЧМ-2023 поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

«То, что сделал Рубиалес, было неуместно и неразумно. Но когда я прочитал, что это уголовное преступление... Как адвокат по уголовным делам, я считаю это совершенно нелогичным. Вы, журналисты, довели эту историю до такого уровня», – сказал Чеферин.

Также президент УЕФА считает, что женскому футболу необходим кодекс поведения, который бы четко определял границы допустимого и последствия, когда вы переступаете черту.

Ранее сообщалось, что Рубиалес решил уйти в отставку.