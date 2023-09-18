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Испания
18 сентября 2023, 14:30 | Обновлено 18 сентября 2023, 14:31
178
1

Президент УЕФА: «Журналисты довели историю с Рубиалесом до такого уровня»

Александер Чеферин считает, что женскому футболу необходим кодекс поведения

18 сентября 2023, 14:30 | Обновлено 18 сентября 2023, 14:31
178
1
Президент УЕФА: «Журналисты довели историю с Рубиалесом до такого уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнифер Эрмосо и Луис Рубиалес

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал скандал вокруг президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, который во время церемонии награждения после финала женского ЧМ-2023 поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

«То, что сделал Рубиалес, было неуместно и неразумно. Но когда я прочитал, что это уголовное преступление... Как адвокат по уголовным делам, я считаю это совершенно нелогичным. Вы, журналисты, довели эту историю до такого уровня», – сказал Чеферин.

Также президент УЕФА считает, что женскому футболу необходим кодекс поведения, который бы четко определял границы допустимого и последствия, когда вы переступаете черту.

Ранее сообщалось, что Рубиалес решил уйти в отставку.

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Александер Чеферин Луис Рубиалес
Источник Metropolitan Slovenija
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