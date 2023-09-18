Тяжелая травма. Атлетико потерял ключевого игрока минимум на полгода

«Атлетико» Мадрид надолго потерял своего полузащитника Тома Лемара, который получил травму в матче Ла Лиги против «Валенсии» Романа Яремчука (поражение 0:3).

Врачи диагностировали у Лемара разрыв ахиллового сухожилия. 27-летнему французу понадобится хирургическое вмешательство, он пропустит как минимум полгода.

В нынешнем сезоне Лемар успел провести три матча за «Атлетико» Мадрид, результативными действиями не отличился. Завтра, 19 сентября команда Диего Симеоне в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Лацио».