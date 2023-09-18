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  4. Тяжелая травма. Атлетико потерял ключевого игрока минимум на полгода
Испания
18 сентября 2023, 14:23 |
399
0

Тяжелая травма. Атлетико потерял ключевого игрока минимум на полгода

У Тома Лемара разрыв ахиллового сухожилия

18 сентября 2023, 14:23 |
399
0
Тяжелая травма. Атлетико потерял ключевого игрока минимум на полгода
Getty Images/Global Images Ukraine. Тома Лемар

«Атлетико» Мадрид надолго потерял своего полузащитника Тома Лемара, который получил травму в матче Ла Лиги против «Валенсии» Романа Яремчука (поражение 0:3).

Врачи диагностировали у Лемара разрыв ахиллового сухожилия. 27-летнему французу понадобится хирургическое вмешательство, он пропустит как минимум полгода.

В нынешнем сезоне Лемар успел провести три матча за «Атлетико» Мадрид, результативными действиями не отличился. Завтра, 19 сентября команда Диего Симеоне в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Лацио».

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Атлетико Мадрид Тома Лемар травма
Источник ФК Атлетико Мадрид
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