16.09.2023 17:15 – FT 3 : 0
Испания16 сентября 2023, 19:17 |
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Валенсия без Яремчука разгромила Атлетико
Украинец провел матч в запасе
16 сентября 2023, 19:17 |
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«Валенсия» в матче чемпионата Испании разгромила «Атлетико» со счетом 3:0, прервав серию из двух поражений. Украинский форвард Роман Яремчук провел встречу в запасе.
Команда набрала 9 очков и поднялась в топ-5.
Чемпионат Испании. 5-й тур
Валенсия - Атлетико 3:0
Голы: Дуро, 5, 34, Гуэрра, 54
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