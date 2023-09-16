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Чемпионат Испании
Валенсия
16.09.2023 17:15 – FT 3 : 0
Атлетико Мадрид
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Испания
16 сентября 2023, 19:17 |
539
0

Валенсия без Яремчука разгромила Атлетико

Украинец провел матч в запасе

16 сентября 2023, 19:17 |
539
0
Валенсия без Яремчука разгромила Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

«Валенсия» в матче чемпионата Испании разгромила «Атлетико» со счетом 3:0, прервав серию из двух поражений. Украинский форвард Роман Яремчук провел встречу в запасе.

Команда набрала 9 очков и поднялась в топ-5.

Чемпионат Испании. 5-й тур

Валенсия - Атлетико 3:0
Голы: Дуро, 5, 34, Гуэрра, 54

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Валенсия Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Роман Яремчук
Источник Sport.ua
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