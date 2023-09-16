Валенсия без Яремчука разгромила Атлетико

«Валенсия» в матче чемпионата Испании разгромила «Атлетико» со счетом 3:0, прервав серию из двух поражений. Украинский форвард Роман Яремчук провел встречу в запасе.

Команда набрала 9 очков и поднялась в топ-5.

Чемпионат Испании. 5-й тур

Валенсия - Атлетико 3:0

Голы: Дуро, 5, 34, Гуэрра, 54