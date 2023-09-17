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Чемпионат Испании
Валенсия
16.09.2023 17:15 – FT 3 : 0
Атлетико Мадрид
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Испания
17 сентября 2023, 03:15 | Обновлено 17 сентября 2023, 03:17
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Валенсия – Атлетико – 3:0. Разгром без Яремчука. Видео голов и обзор матча

«Летучие мыши» без украинца разгромили мадридскую команду

17 сентября 2023, 03:15 | Обновлено 17 сентября 2023, 03:17
20
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Валенсия – Атлетико – 3:0. Разгром без Яремчука. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 5 тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Валенсия» и «Атлетико». Победу со счетом 3:0 одержали хозяева.

Выступающий за «Валенсию» украинец Роман Яремчук весь матч просидел в запасе своей команды.

После пяти туров «Валенсия» вошла в топ-5, но ряд клубов, в том числе и «Атлетико», могут оттуда подвинуть ее, поскольку имеют матч в запасе.

Чемпионат Испании 5-й тур

Валенсия - Атлетико 3:0

Голы: Дуро, 5, 34, Гуэрра, 54.

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Герра (Валенсия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Валенсия Роман Яремчук Валенсия - Атлетико видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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