Валенсия – Атлетико – 3:0. Разгром без Яремчука. Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок 5 тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Валенсия» и «Атлетико». Победу со счетом 3:0 одержали хозяева.

Выступающий за «Валенсию» украинец Роман Яремчук весь матч просидел в запасе своей команды.

После пяти туров «Валенсия» вошла в топ-5, но ряд клубов, в том числе и «Атлетико», могут оттуда подвинуть ее, поскольку имеют матч в запасе.

Чемпионат Испании 5-й тур

Валенсия - Атлетико 3:0

Голы: Дуро, 5, 34, Гуэрра, 54.