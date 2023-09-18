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  4. Юрий Максимов приступил к работе с 5-м клубом УПЛ
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 13:43 | Обновлено 18 сентября 2023, 13:50
249
0

Юрий Максимов приступил к работе с 5-м клубом УПЛ

На почин 54-летний тренер днепрян довольствовался юбилейной мировой

18 сентября 2023, 13:43 | Обновлено 18 сентября 2023, 13:50
249
0
Юрий Максимов приступил к работе с 5-м клубом УПЛ
СК Днепр-1. Юрий Максимов

В 7-м туре премьерный матч в чемпионатах Украины во главе «Днепра-1» провел Юрий Максимов. Он стал восьмым тренером, работавшим с пятью клубами элитного дивизиона. В сезоне-2009/10 Максимов возглавлял «Оболонь» (16 игр), в ЧУ-2009/10 – 2011/12 – «Кривбасс» (74), в УПЛ-2012/13 - 2013/14 - донецкий «Металлург» (28), а в сезонах-2019/20 – 2021/22 – «Ворсклу» (60).

К слову, впервые в первом матче подопечные Максимова подписали мировую, которая стала для него юбилейной – 50-й во всех турнирах (ЧУ - 46, КУ - 3, ЕК - 1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи Юрия Максимова в клубах УПЛ

Дата

Клуб Максимова

Соперник

Тренер

Счет

19.07.2009

Оболонь

Металлист

Мирон МАРКЕВИЧ

0:2 (д)

27.02.2010

Кривбасс

Динамо

Валерий ГАЗЗАЕВ

0:1 (г)

26.08.2012

Металлург Д

Металлург З

Сергей КОВАЛЕЦ

2:1 (г)

23.11.2019

Ворскла

Днепр-1

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

0:1 (г)

17.09.2023

Днепр-1

Колос

Ярослав ВИШНЯК

1:1 (д)

Тренеры, работавшие с наибольшим числом клубов в чемпионатах Украины

К

Тренер

Клубы

Сезоны

6

Михаил ФОМЕНКО

Динамо, Верес, ЦСКА,

1993-2009

Металлист, Металлург З, Таврия

6

Александр ИЩЕНКО

Звезда, Нива В, Таврия,

1996-2009

Кривбасс, Карпаты, Ильичевец

6

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь, Карпаты, Кривбасс,

1992-2016

Металлург З, Металлист, Днепр

5

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер, Кремень, Металлург З,

1992-2012

Карпаты, Ильичевец

5

Николай ПАВЛОВ

Днепр, Динамо, Таврия,

1992-2015

Ильичевец, Ворскла

5

Александр СЕВИДОВ

Металлург Д, Говерла, Карпаты,

2003-2018

Металлист, Мариуполь

5

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

Нива В, Днепр, Арсенал,

1992-2019

Металлург З, Говерла

5

Юрий МАКСИМОВ

Оболонь, Кривбасс, Металлург Д,

2010-2024

Ворскла, Днепр-1

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Источник Sport.ua
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