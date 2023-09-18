Юрий Максимов приступил к работе с 5-м клубом УПЛ

В 7-м туре премьерный матч в чемпионатах Украины во главе «Днепра-1» провел Юрий Максимов. Он стал восьмым тренером, работавшим с пятью клубами элитного дивизиона. В сезоне-2009/10 Максимов возглавлял «Оболонь» (16 игр), в ЧУ-2009/10 – 2011/12 – «Кривбасс» (74), в УПЛ-2012/13 - 2013/14 - донецкий «Металлург» (28), а в сезонах-2019/20 – 2021/22 – «Ворсклу» (60).

К слову, впервые в первом матче подопечные Максимова подписали мировую, которая стала для него юбилейной – 50-й во всех турнирах (ЧУ - 46, КУ - 3, ЕК - 1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи Юрия Максимова в клубах УПЛ

Дата Клуб Максимова Соперник Тренер Счет 19.07.2009 Оболонь Металлист Мирон МАРКЕВИЧ 0:2 (д) 27.02.2010 Кривбасс Динамо Валерий ГАЗЗАЕВ 0:1 (г) 26.08.2012 Металлург Д Металлург З Сергей КОВАЛЕЦ 2:1 (г) 23.11.2019 Ворскла Днепр-1 Дмитрий МИХАЙЛЕНКО 0:1 (г) 17.09.2023 Днепр-1 Колос Ярослав ВИШНЯК 1:1 (д)

Тренеры, работавшие с наибольшим числом клубов в чемпионатах Украины

К Тренер Клубы Сезоны 6 Михаил ФОМЕНКО Динамо, Верес, ЦСКА, 1993-2009 Металлист, Металлург З, Таврия 6 Александр ИЩЕНКО Звезда, Нива В, Таврия, 1996-2009 Кривбасс, Карпаты, Ильичевец 6 Мирон МАРКЕВИЧ Волынь, Карпаты, Кривбасс, 1992-2016 Металлург З, Металлист, Днепр 5 Валерий ЯРЕМЧЕНКО Шахтер, Кремень, Металлург З, 1992-2012 Карпаты, Ильичевец 5 Николай ПАВЛОВ Днепр, Динамо, Таврия, 1992-2015 Ильичевец, Ворскла 5 Александр СЕВИДОВ Металлург Д, Говерла, Карпаты, 2003-2018 Металлист, Мариуполь 5 Вячеслав ГРОЗНЫЙ Нива В, Днепр, Арсенал, 1992-2019 Металлург З, Говерла 5 Юрий МАКСИМОВ Оболонь, Кривбасс, Металлург Д, 2010-2024 Ворскла, Днепр-1

Сезоны обозначены годом их окончания.