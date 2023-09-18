Юрий Максимов приступил к работе с 5-м клубом УПЛ
На почин 54-летний тренер днепрян довольствовался юбилейной мировой
В 7-м туре премьерный матч в чемпионатах Украины во главе «Днепра-1» провел Юрий Максимов. Он стал восьмым тренером, работавшим с пятью клубами элитного дивизиона. В сезоне-2009/10 Максимов возглавлял «Оболонь» (16 игр), в ЧУ-2009/10 – 2011/12 – «Кривбасс» (74), в УПЛ-2012/13 - 2013/14 - донецкий «Металлург» (28), а в сезонах-2019/20 – 2021/22 – «Ворсклу» (60).
К слову, впервые в первом матче подопечные Максимова подписали мировую, которая стала для него юбилейной – 50-й во всех турнирах (ЧУ - 46, КУ - 3, ЕК - 1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи Юрия Максимова в клубах УПЛ
|
Дата
|
Клуб Максимова
|
Соперник
|
Тренер
|
Счет
|
19.07.2009
|
Оболонь
|
Металлист
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
0:2 (д)
|
27.02.2010
|
Кривбасс
|
Динамо
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
0:1 (г)
|
26.08.2012
|
Металлург Д
|
Металлург З
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
2:1 (г)
|
23.11.2019
|
Ворскла
|
Днепр-1
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
0:1 (г)
|
17.09.2023
|
Днепр-1
|
Колос
|
Ярослав ВИШНЯК
|
1:1 (д)
Тренеры, работавшие с наибольшим числом клубов в чемпионатах Украины
|
К
|
Тренер
|
Клубы
|
Сезоны
|
6
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо, Верес, ЦСКА,
|
1993-2009
|
|
|
Металлист, Металлург З, Таврия
|
|
6
|
Александр ИЩЕНКО
|
Звезда, Нива В, Таврия,
|
1996-2009
|
|
|
Кривбасс, Карпаты, Ильичевец
|
|
6
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь, Карпаты, Кривбасс,
|
1992-2016
|
|
|
Металлург З, Металлист, Днепр
|
|
5
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер, Кремень, Металлург З,
|
1992-2012
|
|
|
Карпаты, Ильичевец
|
|
5
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр, Динамо, Таврия,
|
1992-2015
|
|
|
Ильичевец, Ворскла
|
|
5
|
Александр СЕВИДОВ
|
Металлург Д, Говерла, Карпаты,
|
2003-2018
|
|
|
Металлист, Мариуполь
|
|
5
|
Вячеслав ГРОЗНЫЙ
|
Нива В, Днепр, Арсенал,
|
1992-2019
|
|
|
Металлург З, Говерла
|
|
5
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Оболонь, Кривбасс, Металлург Д,
|
2010-2024
|
|
|
Ворскла, Днепр-1
|
Сезоны обозначены годом их окончания.
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