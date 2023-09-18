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  4. Рейтинг ATP. Сачко и Крутых потеряли несколько позиций
ATP
18 сентября 2023, 12:59 | Обновлено 18 сентября 2023, 13:22
70
0

Рейтинг ATP. Сачко и Крутых потеряли несколько позиций

В первой десятке обошлось без изменений

18 сентября 2023, 12:59 | Обновлено 18 сентября 2023, 13:22
70
0
Рейтинг ATP. Сачко и Крутых потеряли несколько позиций
ФТУ. Алексей Крутых

Прошлую неделю многие мужчины провели на соревнованиях Кубка Дэвиса, поэтому изменений в верхней части мирового рейтинга практически нет.

К примеру, австралиец Ринки Хидзиката дошел до финала челленджера в США и обновил личное достижение на 10 позиций (72). Федерико Кория выиграл челленджер в Щецине и поднялся на 14 строчек (82). Это самые большие изменения в первой сотне.

Топ-10 рейтинга ATP

Виталий Сачко и Алексей Крутых немного опустились в рейтинге, а Илья Марченко поднялся на одну позицию. Также немного улучшили свое положение Владислав Орлов и Эрик Ваншельбойм. У остальных ситуация хуже.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке все без изменений.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Александр Брайнин Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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