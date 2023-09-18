Рейтинг ATP. Сачко и Крутых потеряли несколько позиций
В первой десятке обошлось без изменений
Прошлую неделю многие мужчины провели на соревнованиях Кубка Дэвиса, поэтому изменений в верхней части мирового рейтинга практически нет.
К примеру, австралиец Ринки Хидзиката дошел до финала челленджера в США и обновил личное достижение на 10 позиций (72). Федерико Кория выиграл челленджер в Щецине и поднялся на 14 строчек (82). Это самые большие изменения в первой сотне.
Топ-10 рейтинга ATP
Виталий Сачко и Алексей Крутых немного опустились в рейтинге, а Илья Марченко поднялся на одну позицию. Также немного улучшили свое положение Владислав Орлов и Эрик Ваншельбойм. У остальных ситуация хуже.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В Чемпионской гонке все без изменений.
Чемпионская гонка ATP
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