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  4. Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на одну позицию
WTA
18 сентября 2023, 12:30 |
883
0

Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на одну позицию

Барбора Крейчикова вернулась в первую десятку

18 сентября 2023, 12:30 |
883
0
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на одну позицию
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA. На более престижных соревнованиях в Сан-Диего победила чешка Барбора Крейчикова, это позволило ей вернуться в первую десятку. Финалистка София Кенин добавила 40 строчек и теперь занимает 53 место. Полуфиналистка Эмма Наварро оформила дебют в топ-50.

На турнире в Осака победу праздновала 19-летняя американка Эшлин Крюгер, которая благодаря этому успеху дебютировала в первой сотне.

В первой десятке состоялось еще одно изменение – Джессика Пегула обошла Елену Рыбакину.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Элина Свитолина поднялась на одну позицию, Марта Костюк и Даяна Ястремская – на 3, Ангелина Калинина сохранила свое место. Леся Цуренко, Катерина Байндл, Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева немного потеряли. На 9 строчек спрогрессировала Катерина Володько.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок осталась на 28 позиции, Марта Костюк опустилась на 33-ю. Надежда Киченок после выигрыша титула в Осаке вернулась в топ-50 (45 место). Кстати, парный рейтинг снова возглавила чешка Катерина Синякова.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке среди лидеров изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA

Свитолина и Калинина остались на прежних местах в Чемпионской гонке, Марта Костюк улучшила свое положение на 4 позиции, Катерина Володько – сразу на 31-ну. У остальных дела немного хуже.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Эшлин Крюгер Барбора Крейчикова Эмма Наварро
Источник Sport.ua
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