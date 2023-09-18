Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на одну позицию

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA. На более престижных соревнованиях в Сан-Диего победила чешка Барбора Крейчикова, это позволило ей вернуться в первую десятку. Финалистка София Кенин добавила 40 строчек и теперь занимает 53 место. Полуфиналистка Эмма Наварро оформила дебют в топ-50.

На турнире в Осака победу праздновала 19-летняя американка Эшлин Крюгер, которая благодаря этому успеху дебютировала в первой сотне.

В первой десятке состоялось еще одно изменение – Джессика Пегула обошла Елену Рыбакину.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Элина Свитолина поднялась на одну позицию, Марта Костюк и Даяна Ястремская – на 3, Ангелина Калинина сохранила свое место. Леся Цуренко, Катерина Байндл, Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева немного потеряли. На 9 строчек спрогрессировала Катерина Володько.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок осталась на 28 позиции, Марта Костюк опустилась на 33-ю. Надежда Киченок после выигрыша титула в Осаке вернулась в топ-50 (45 место). Кстати, парный рейтинг снова возглавила чешка Катерина Синякова.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке среди лидеров изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA

Свитолина и Калинина остались на прежних местах в Чемпионской гонке, Марта Костюк улучшила свое положение на 4 позиции, Катерина Володько – сразу на 31-ну. У остальных дела немного хуже.

Украинки в Чемпионской гонке WTA