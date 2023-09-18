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  4. ПСЖ мог подписать Беллингема в прошлом году
Испания
18 сентября 2023, 11:01 |
214
0

ПСЖ мог подписать Беллингема в прошлом году

Звездный полузащитник мог стать одноклубником Мбаппе

18 сентября 2023, 11:01 |
214
0
ПСЖ мог подписать Беллингема в прошлом году
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

«ПСЖ» мог подписать английского полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в прошлом году.

Представители Беллингема связывались со спортивным советником «ПСЖ» Луишем Кампушем, чтобы подтвердить интерес «ПСЖ» к полузащитнику. Однако парижане отказались от подписания Беллингема и решили сделать ставку на Уоррена Заира-Эмери: по мнению Кампуша, команда в его лице уже располагала игроком уровня англичанина.

Джуд Беллингем этим летом перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103+31 миллиона евро. В первых 5 матчах в Ла Лиге на счету полузащитника 5 голов и голевая передача.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид ПСЖ Луиш Кампуш трансферы Лиги 1 чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Get French Football News
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