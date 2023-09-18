ПСЖ мог подписать Беллингема в прошлом году

«ПСЖ» мог подписать английского полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в прошлом году.

Представители Беллингема связывались со спортивным советником «ПСЖ» Луишем Кампушем, чтобы подтвердить интерес «ПСЖ» к полузащитнику. Однако парижане отказались от подписания Беллингема и решили сделать ставку на Уоррена Заира-Эмери: по мнению Кампуша, команда в его лице уже располагала игроком уровня англичанина.

Джуд Беллингем этим летом перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103+31 миллиона евро. В первых 5 матчах в Ла Лиге на счету полузащитника 5 голов и голевая передача.