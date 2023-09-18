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Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 09:47 | Обновлено 18 сентября 2023, 09:48
83
0

Хрвое ИЛИЧ: «Счастлив, что забил первый гол за Кривбасс»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Вересом»

18 сентября 2023, 09:47 | Обновлено 18 сентября 2023, 09:48
83
0
Хрвое ИЛИЧ: «Счастлив, что забил первый гол за Кривбасс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хрвое Илич

Полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:1) в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Хрвое, нелегкий матч выдался. Какие эмоции?

– Сегодня много эмоций: важная игра, важная победа. Счастливы, что добыли три очка, потому что играли на домашней арене. Также очень рад, что забил свой первый гол за «Кривбасс».

– Как развивалась игра?

– Мы забили быстрый гол, который помог нам психологически, но «Верес» провел несколько контратак, и одной из них они воспользовались – мы пропустили. В целом же с первой до последней минуты мы контролировали игру. «Кривбасс» выглядел лучше и победил вполне заслуженно.

– Насколько важны такие победы в конце матчей?

– Эта победа также важна в том плане, что в дальнейшем нас ожидает нелегкий график: три матча за восемь дней, в том числе начинается Кубок Украины. Этот успех позволит нам и психологически, и физически подойти к этим поединкам в лучшем состоянии.

Для меня это важный гол, ведь дебютный за «Кривбасс». Надеюсь, это не последний мой гол за красно-белых, особенно в этом сезоне. Этот гол позволяет команде подняться в турнирной таблице. Я бесконечно рад, что могу помочь команде.

После победы над «Вересом» «Кривбасс» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ.

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Хрвое Илич чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес
Источник ФК Кривбасс
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