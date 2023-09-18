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Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 08:52 | Обновлено 18 сентября 2023, 10:10
2246
3

Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»

В матче ЛНЗ – «Рух» имела место результативная ошибка арбитра

18 сентября 2023, 08:52 | Обновлено 18 сентября 2023, 10:10
2246
3
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
УПЛ. Александр Каленов

В 7-м туре чемпионата УПЛ ЛНЗ вырвал победу у «Руха» (2:1) благодаря голу Максима Прядуна, который по мнению львовских футболистов был забит не по правилам.

Известный в прошлом арбитр Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эпизод с победным голом черкащан:

- Рефери Каленов ошибся, засчитав в конце поединка взятие ворот гостей, потому что еще в начале голевой атаки Максим Прядун нарушил правила в борьбе с Алексеем Сычем. На матче работала система VAR и вызывает удивление, что арбитр VAR Бондаренко после просмотра не посоветовал Кальонову обратить внимание на этот эпизод с фолом Прядуна. Эта ошибка рефери привела к поражению львовян.

Напомним, ЛНЗ, переиграв «Рух», одержал таким образом первую домашнюю победу в УПЛ.

В таблице УПЛ ЛНЗ занимает 10-е место, имея 7 очков. «Рух» на 5-й позиции с 11 баллами.

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ЛНЗ - Рух Мирослав Ступар Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов ЛНЗ Черкассы инсайд
Источник Sport.ua
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vbrjkf
Дело Коллины живёт...!
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Умник
Да. Но я рад выигрышу команды. Она заслужила 3 очка.
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