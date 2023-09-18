Орест КУЗЫК: «Если бы забили второй гол – было бы спокойнее»

Полузащитник одесского «Черноморца» Орест Кузык поделился мнениями после победы над житомирским «Полесьем» в 7 туре Украинской Премьер-лиги.

— Испытываю только положительные эмоции, ведь всегда хочется находиться наверху турнирной таблицы и бороться за призовые места. Это самое главное, к чему нужно стремиться в чемпионате. Вся команда очень довольна. Ведь Полесье – хороший соперник, показывающий хороший футбол. Поэтому победа еще более ценна.

— Присутствует эйфория в команде, готовой покорить любые горы?

— В этой ситуации такого точно нет, мы ведь понимаем, какой сейчас чемпионат – любая команда может отобрать очки у кого-либо. И мы уже почувствовали на себе, когда проиграли Вересу 1:3, играя в меньшинстве. Мы идем от игры к игре, готовимся к каждому матчу и пытаемся показывать футбол, которого от нас требует тренер.

— Насколько тяжелым был для команды матч против «Полесья»?

Не скажу, что игра была очень тяжелой. Мне кажется, был хороший матч, хороший футбол от обеих команд. Где-то в первом тайме у нас было преимущество, ведь и мяч больше держали, и многие моменты создавали. А второй тайм – действовали больше по результату. Не скажу, что мы очень сели. Но «Полесье» стало более агрессивно прессинговать, поэтому мы очень рады, что сохранили положительный для нас результат.

— Что ты можешь назвать ключевым фактором победы?

— Забитый гол был ключевым фактором. Мы настраивались на то, чтобы забить быстрый гол. Конечно, если бы забили еще второй – было бы спокойнее.

— Кто лучший игрок матча по твоему мнению?

— Не хочу никого выделять, это не мое дело – есть тренер, аналитики, есть эксперты. Для нас самое главное, что мы добились положительного результата, порадовали наших болельщиков, наших воинов, которые защищают нас.

— Васильева или Варакуту как-то особо не приветствовали в раздевалке?

— Конечно, поздравили Варакуту с тем, что он дебютировал и отыграл на ноль, что для вратаря самое главное. Саня Васильев попал, конечно, мы ему сказали – шикарный гол, наверное, на гол тура или гол месяца может претендовать.