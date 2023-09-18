Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Орест КУЗЫК: «Если бы забили второй гол – было бы спокойнее»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 05:25 | Обновлено 18 сентября 2023, 05:26
27
0

Орест КУЗЫК: «Если бы забили второй гол – было бы спокойнее»

Полузащитник одесского «Черноморца» – о победе над «Полесьем»

18 сентября 2023, 05:25 | Обновлено 18 сентября 2023, 05:26
27
0
Орест КУЗЫК: «Если бы забили второй гол – было бы спокойнее»
ФК Черноморец. Орест Кузык

Полузащитник одесского «Черноморца» Орест Кузык поделился мнениями после победы над житомирским «Полесьем» в 7 туре Украинской Премьер-лиги.

— Испытываю только положительные эмоции, ведь всегда хочется находиться наверху турнирной таблицы и бороться за призовые места. Это самое главное, к чему нужно стремиться в чемпионате. Вся команда очень довольна. Ведь Полесье – хороший соперник, показывающий хороший футбол. Поэтому победа еще более ценна.

— Присутствует эйфория в команде, готовой покорить любые горы?

— В этой ситуации такого точно нет, мы ведь понимаем, какой сейчас чемпионат – любая команда может отобрать очки у кого-либо. И мы уже почувствовали на себе, когда проиграли Вересу 1:3, играя в меньшинстве. Мы идем от игры к игре, готовимся к каждому матчу и пытаемся показывать футбол, которого от нас требует тренер.

— Насколько тяжелым был для команды матч против «Полесья»?

Не скажу, что игра была очень тяжелой. Мне кажется, был хороший матч, хороший футбол от обеих команд. Где-то в первом тайме у нас было преимущество, ведь и мяч больше держали, и многие моменты создавали. А второй тайм – действовали больше по результату. Не скажу, что мы очень сели. Но «Полесье» стало более агрессивно прессинговать, поэтому мы очень рады, что сохранили положительный для нас результат.

— Что ты можешь назвать ключевым фактором победы?

— Забитый гол был ключевым фактором. Мы настраивались на то, чтобы забить быстрый гол. Конечно, если бы забили еще второй – было бы спокойнее.

— Кто лучший игрок матча по твоему мнению?

— Не хочу никого выделять, это не мое дело – есть тренер, аналитики, есть эксперты. Для нас самое главное, что мы добились положительного результата, порадовали наших болельщиков, наших воинов, которые защищают нас.

— Васильева или Варакуту как-то особо не приветствовали в раздевалке?

— Конечно, поздравили Варакуту с тем, что он дебютировал и отыграл на ноль, что для вратаря самое главное. Саня Васильев попал, конечно, мы ему сказали – шикарный гол, наверное, на гол тура или гол месяца может претендовать.

По теме:
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «В начале матча нам не хватало динамики»
Динамо Киев – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Думаю, игра была более ничейной»
Орест Кузык Черноморец Одесса Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Галактикос идут без потерь. Мадридский Реал дома обыграл Реал Сосьедад
Футбол | 17 сентября 2023, 23:59 0
Галактикос идут без потерь. Мадридский Реал дома обыграл Реал Сосьедад
Галактикос идут без потерь. Мадридский Реал дома обыграл Реал Сосьедад

Реал набрал 15 очков и лидирует в Ла Лиге, Барселона отстает на 2 очка

Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
Футбол | 17 сентября 2023, 20:42 19
Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal

Украинскому вингеру отдали 3 балла из 10 

453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
Футбол | 17.09.2023, 09:00
453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
Футбол | 17.09.2023, 08:23
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Футбол | 17.09.2023, 11:26
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Польши - чемпион Европы по волейболу 2023 года!
Сборная Польши - чемпион Европы по волейболу 2023 года!
17.09.2023, 00:34 2
Волейбол
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
17.09.2023, 01:15 4
Футбол
Сенсация – хорошо, но есть куда расти. Что ждёт Украину в Кубке Дэвиса?
Сенсация – хорошо, но есть куда расти. Что ждёт Украину в Кубке Дэвиса?
17.09.2023, 08:50 2
Теннис
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
16.09.2023, 21:32 10
Футбол
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
16.09.2023, 00:37 4
Футбол
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
16.09.2023, 12:15
Футбол
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 2
Футбол
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
17.09.2023, 19:19 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем