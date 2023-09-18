Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «В начале матча нам не хватало динамики»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен поделился мнениями о матче 7-го тура украинской Премьер-лиги против столичной «Оболони».

«В начале матча нам не хватало динамики, чтобы создать достаточное количество моментов. Потому долго не могли забить гол. Надо было добавить темп, чтобы моменты начали возникать. Нам удалось создать их только в конце первого тайма. Только позже смогли реализовать свой случай.

Относительно новичков Невертона и Эгиналда, им было трудно войти в эту игру, в этот ритм. Относительно Келси, не хватало какой-то точной подачи на него, острой передачи. А вот Назарина прибавил остроты. В общем, все, кто появились на замену, хорошо показали себя на поле.

Медицинский персонал делает все, чтобы Матвиенко как можно быстрее восстановился. Каждый день прогресс в его выздоровлении. Медицинский штаб мне сообщит, готов ли он к матчу с Порту. Надеемся, что да».