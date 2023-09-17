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Чемпионат Франции
Лион
17.09.2023 21:45 – FT 0 : 0
Гавр
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Франция
17 сентября 2023, 23:43 | Обновлено 18 сентября 2023, 00:06
37
0

Марсель и Лион завершили свои матчи сухими ничьими

Завершились два матча Лиги 1

17 сентября 2023, 23:43 | Обновлено 18 сентября 2023, 00:06
37
0
Марсель и Лион завершили свои матчи сухими ничьими
ФК Марсель.

Сегодня, 17 сентября, завершился 5-й тур чемпионата Франции по футболу.

«Марсель» на домашнем поле так и не смог за 90 минут размочить ворота «Тулузы», в итоге безголевая ничья – 0:0. Аналогичный результат был зафиксирован в матче «Лион» – «Гавр», где хозяева так и не смогли найти ключей к воротам соперника.

Лига 1. 5-й тур. 17 сентября.

Марсель – Тулуза – 0:0

Обзор матча:

Лион – Гавр – 0:0

Обзор матча:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Марсель Гавр Лион Тулуза видео голов и обзор чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Sport.ua
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