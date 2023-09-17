Марсель и Лион завершили свои матчи сухими ничьими

Сегодня, 17 сентября, завершился 5-й тур чемпионата Франции по футболу.

«Марсель» на домашнем поле так и не смог за 90 минут размочить ворота «Тулузы», в итоге безголевая ничья – 0:0. Аналогичный результат был зафиксирован в матче «Лион» – «Гавр», где хозяева так и не смогли найти ключей к воротам соперника.

Лига 1. 5-й тур. 17 сентября.

Марсель – Тулуза – 0:0

Обзор матча:

Лион – Гавр – 0:0

Обзор матча:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.