Франция17 сентября 2023, 23:43 | Обновлено 18 сентября 2023, 00:06
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Марсель и Лион завершили свои матчи сухими ничьими
Завершились два матча Лиги 1
17 сентября 2023, 23:43 | Обновлено 18 сентября 2023, 00:06
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Сегодня, 17 сентября, завершился 5-й тур чемпионата Франции по футболу.
«Марсель» на домашнем поле так и не смог за 90 минут размочить ворота «Тулузы», в итоге безголевая ничья – 0:0. Аналогичный результат был зафиксирован в матче «Лион» – «Гавр», где хозяева так и не смогли найти ключей к воротам соперника.
Лига 1. 5-й тур. 17 сентября.
Марсель – Тулуза – 0:0
Обзор матча:
Лион – Гавр – 0:0
Обзор матча:
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