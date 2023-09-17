17.09.2023 19:00 – FT 3 : 2
Италия17 сентября 2023, 22:18 | Обновлено 17 сентября 2023, 22:19
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Аталанта на выезде уступила Фиорентине в результативном матче
Завершился очередной матч Серии А
17 сентября 2023, 22:18 | Обновлено 17 сентября 2023, 22:19
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Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Аталанта». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 3:2.
В составе «Фиорентины» отличились Джакомо Бонавентура, Лукас Куарта и Кристиан Куаме. За «Аталанту» забивали Тён Копмейнерс и Адемола Лукман.
Серия А. 4-й тур, 17 сентября.
Фиорентина – Атланта – 3:2
Голы: Бонавентура, 35, Куарта, 45, Куаме, 76 – Капмайнерс, 20, Лукман, 53.
ОБЗОР МАТЧА:
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Куаме (Фиорентина).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Мартинес (Фиорентина).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Бонавентура (Фиорентина).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
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