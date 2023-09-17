Аталанта на выезде уступила Фиорентине в результативном матче

Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Аталанта». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 3:2.

В составе «Фиорентины» отличились Джакомо Бонавентура, Лукас Куарта и Кристиан Куаме. За «Аталанту» забивали Тён Копмейнерс и Адемола Лукман.

Серия А. 4-й тур, 17 сентября.

Фиорентина – Атланта – 3:2

Голы: Бонавентура, 35, Куарта, 45, Куаме, 76 – Капмайнерс, 20, Лукман, 53.

ОБЗОР МАТЧА:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.