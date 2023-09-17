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Чемпионат Италии
Фиорентина
17.09.2023 19:00 – FT 3 : 2
Аталанта
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Италия
17 сентября 2023, 22:18 | Обновлено 17 сентября 2023, 22:19
98
0

Аталанта на выезде уступила Фиорентине в результативном матче

Завершился очередной матч Серии А

17 сентября 2023, 22:18 | Обновлено 17 сентября 2023, 22:19
98
0
Аталанта на выезде уступила Фиорентине в результативном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Фиорентина – Атланта.

Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Аталанта». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 3:2.

В составе «Фиорентины» отличились Джакомо Бонавентура, Лукас Куарта и Кристиан Куаме. За «Аталанту» забивали Тён Копмейнерс и Адемола Лукман.

Серия А. 4-й тур, 17 сентября.

Фиорентина – Атланта – 3:2
Голы: Бонавентура, 35, Куарта, 45, Куаме, 76 – Капмайнерс, 20, Лукман, 53.

ОБЗОР МАТЧА:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Куаме (Фиорентина).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Мартинес (Фиорентина).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Бонавентура (Фиорентина).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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