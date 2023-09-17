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Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 21:47 | Обновлено 17 сентября 2023, 21:50
133
0

ПИХАЛЕНОК: «Ребята еще до конца не поняли структуру игры Максимова»

Полузащитник СК «Днепр-1» прокомментировал итоги матча против «Колоса»

17 сентября 2023, 21:47 | Обновлено 17 сентября 2023, 21:50
133
0
ПИХАЛЕНОК: «Ребята еще до конца не поняли структуру игры Максимова»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник СК «Днепр-1» Александр Пихаленок прокомментировал итоги матча против ковалевского «Колоса» (1:1) в 7-м туре УПЛ:

– После продолжительного перерыва команда вернулась на «Днепр-Арену». Какие ощущения?

– Очень приятно вернуться на родную арену. Приятно было играть здесь. К сожалению, сегодня мы не победили, а сыграли вничью, но ничего страшного в этом я не вижу. Надо двигаться дальше.

– Юрий Максимов сказал, что по этой схеме команда ни разу не играла. Как тяжело было к ней привыкнуть?

– Да, новый тренер пришел только три дня назад, поэтому было очень мало времени что-то наиграть, и это было видно и по первому тайму, когда нам очень тяжело было выйти из обороны в атаку, ведь ребята еще не до конца поняли эту структуру игры. Во втором тайме лучше играли, могли дожать и выиграть этот матч, но ничего страшного. Будем работать дальше. Нам нужно время.

– Насколько повлияли подсказки в перерыве главного тренера, когда он обратил внимание на игру именно центральных полузащитников?

- Да-да. Были подсказки в перерыве матча, и я считаю, что эти подсказки сработали.

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Днепр-Арена чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Колос Ковалевка Днепр-1 - Колос Юрий Максимов Александр Пихаленок
Источник СК Днепр-1
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