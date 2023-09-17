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  4. ДУЛУБ: «Приятно, что причастен к написанию истории ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 21:54 |
88
0

ДУЛУБ: «Приятно, что причастен к написанию истории ЛНЗ»

Наставник ЛНЗ прокомментировал сегодняшний матч

17 сентября 2023, 21:54 |
88
0
ДУЛУБ: «Приятно, что причастен к написанию истории ЛНЗ»
ФК ЛНЗ.

В 7 туре чемпионата УПЛ ЛНЗ вырвал победу у одного из лидеров – «Руха» (2:1).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер черкасского клуба Олег Дулуб поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния:

– Знаете, в жизни все бывает впервые, вот и ЛНЗ одержал первую домашнюю победу в элите, это тоже моя первая победа у руля команды. Приятно осознавать, что ты причастен к написанию истории клуба.

– Вас «Рух» удивило какими-то новинками?

– Нет, львовяне действовали в привычной для себя манере: интенсивно, высоко прессинговали, пытались использовать передачи вразрез. Кстати, на установке перед матчем я указывал подопечным, как в завершающей стадии атаки действует Квасница, однако достучался не до всех, потому что Илья свой гол таки забил. Значит, будет с кого спросить.

– ЛНЗ вырвал победу в конце матча, а если бы все закончилось вничью, то это бы вас устроило?

– По этой теме можно долго дискутировать. При счете 1:0 Пасич мог, как говорится, «закрывать» поединок, но промахнулся. После того, как львовяне выровняли положение, они уже могли выйти вперед. Качели. Все же, считаю, что наш коллектив больше заслужили победу, прервав поразительную 9-матчевую беспроигрышную серию «Руха».

– Кого-то из своих подопечных выделите?

– Хорошо сыграли наши защитники, которые нейтрализовали лидера нападения гостей Климчука, доволен я и действовавшим на этот раз в опорной зоне ветераном Олейником, как всегда, проворным был Наумец. Ну и, конечно, следует похвалить Прядуна, который в эпизоде, когда забивал сыграл мастерски.

Хотя справедливости ради, следует сказать, что многое сегодня не исходило из того, что планировали, в частности, вертикальные передачи. Есть над чем работать.

– Вы возглавили ЛНЗ совсем недавно в сложное для команды время. На ваш взгляд, у команды есть потенциал, чтобы исправить положение?

– Мне ЛНЗ напоминает еще одну украинскую команду, которую пришлось тренировать – «Карпаты». Там тоже был неплохой подбор исполнителей, но нужно было подравнять физические кондиции игроков, расставить по местам, чтобы они были максимально эффективными. Для этого нужно время. Тем не менее считаю, что есть все основания надеяться, что мое сотрудничество с ЛНЗ будет успешным.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух Олег Дулуб инсайд
Источник Sport.ua
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