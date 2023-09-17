СВАТОК: «Очень рады вернуться на родную Днепр-Арену. Очень соскучились»
Капитан СК «Днепр-1» прокомментировал итоги матча против «Колоса»
Капитан СК «Днепр-1» Александр Сваток прокомментировал итоги матча против коваловского «Колоса» (1:1) в 7-м туре УПЛ:
– Прежде всего, какие впечатления от возвращения на «Днепр-Арену»?
– Мы удовлетворены вернуться на родную арену. Все соскучились по ней. От этого только положительные впечатления.
– Но все же не удалось получить максимальный результат.
– Да, сегодня не удалось выиграть, но будем работать и двигаться дальше.
– Сегодня команда впервые сыграла в три защитника, без всякой тренировки, как сказал главный тренер. Насколько тяжело было?
– Я не скажу, что было очень тяжело, но есть маленькие нюансы, над которыми нужно работать. Думаю, что мы все это доработаем и со временем все будет лучше.
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