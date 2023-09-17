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Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 21:32 | Обновлено 17 сентября 2023, 21:51
153
0

СВАТОК: «Очень рады вернуться на родную Днепр-Арену. Очень соскучились»

Капитан СК «Днепр-1» прокомментировал итоги матча против «Колоса»

17 сентября 2023, 21:32 | Обновлено 17 сентября 2023, 21:51
153
0
СВАТОК: «Очень рады вернуться на родную Днепр-Арену. Очень соскучились»
СК Днепр-1. Александр Сваток

Капитан СК «Днепр-1» Александр Сваток прокомментировал итоги матча против коваловского «Колоса» (1:1) в 7-м туре УПЛ:

– Прежде всего, какие впечатления от возвращения на «Днепр-Арену»?

– Мы удовлетворены вернуться на родную арену. Все соскучились по ней. От этого только положительные впечатления.

– Но все же не удалось получить максимальный результат.

– Да, сегодня не удалось выиграть, но будем работать и двигаться дальше.

– Сегодня команда впервые сыграла в три защитника, без всякой тренировки, как сказал главный тренер. Насколько тяжело было?

– Я не скажу, что было очень тяжело, но есть маленькие нюансы, над которыми нужно работать. Думаю, что мы все это доработаем и со временем все будет лучше.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Колос Ковалевка Днепр-1 - Колос Александр Сваток Днепр-Арена
Источник СК Днепр-1
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