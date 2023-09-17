Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала

В поединке 5-го тура АПЛ Арсенал на выезде минимально победил Эвертон (1:0).

Украинское дерби в АПЛ завершилось в пользу канониров благодаря голу Леандро Троссарда (8.0), которого признали лучшим игроком встречи.

Украинец Александр Зинченко отыграл 80 минут в матче за Арсенал и получил среднюю оценку (6.9)

Защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле всю игру, ему поставили оценку 6.7.

АПЛ. 5-й тур, 17 сентября

Эвертон – Арсенал – 0:1

Гол: Троссард, 69

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