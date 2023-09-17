Англия17 сентября 2023, 21:59 | Обновлено 17 сентября 2023, 22:02
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Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17 сентября канониры одержали минимальную победу в матче 5-го тура АПЛ
17 сентября 2023, 21:59 | Обновлено 17 сентября 2023, 22:02
609
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В поединке 5-го тура АПЛ Арсенал на выезде минимально победил Эвертон (1:0).
Украинское дерби в АПЛ завершилось в пользу канониров благодаря голу Леандро Троссарда (8.0), которого признали лучшим игроком встречи.
Украинец Александр Зинченко отыграл 80 минут в матче за Арсенал и получил среднюю оценку (6.9)
Защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле всю игру, ему поставили оценку 6.7.
Читайте также:В украинском дерби сильнее Зинченко. Арсенал одолел Эвертон
АПЛ. 5-й тур, 17 сентября
Эвертон – Арсенал – 0:1
Гол: Троссард, 69
Оценки WhoScored за матч
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