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Англия
17 сентября 2023, 21:59 | Обновлено 17 сентября 2023, 22:02
609
0

Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала

17 сентября канониры одержали минимальную победу в матче 5-го тура АПЛ

17 сентября 2023, 21:59 | Обновлено 17 сентября 2023, 22:02
609
0
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Миколенко

В поединке 5-го тура АПЛ Арсенал на выезде минимально победил Эвертон (1:0).

Украинское дерби в АПЛ завершилось в пользу канониров благодаря голу Леандро Троссарда (8.0), которого признали лучшим игроком встречи.

Украинец Александр Зинченко отыграл 80 минут в матче за Арсенал и получил среднюю оценку (6.9)

Защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле всю игру, ему поставили оценку 6.7.

АПЛ. 5-й тур, 17 сентября

Эвертон – Арсенал – 0:1

Гол: Троссард, 69

Оценки WhoScored за матч

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Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко Эвертон - Арсенал Леандро Троссард WhoScored
Источник Sport.ua
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