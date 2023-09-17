Дармштадт и Боруссия М устроили голевую феерию

Сегодня, 17 сентября, завершился 4-й тур чемпионата Германии по футболу.

Новичок чемпионата «Хайденхайм» одержал первую победу на старте сезона, победив на домашнем поле бременский «Вердер».

Еще один новичок Бундеслиги «Дармштадт» принимал «Боруссию» из Менхенгладбаха. Хозяева выиграли первый тайм со счетом 3:0, а уже во втором тайме такой же результат показали гости, вернувшись в игру после разгромного счета, в итоге – 3:3.



Бундеслига. 4-й тур. 17 сентября.

Хайденхайм – Вердер – 4:2

Голы: Кляйндинст, 5, Динкчи, 44, 68, Бесте 76 – Дукш, 49, Вайзер, 64.

Обзор матча:

Дармштадт – Боруссия М – 3:3

Голы: Малем, 8, Маглица, 10, Скарке, 33 – Сибачо, 66, Нойгус, 73, Чванчара, 77.

Обзор матча:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.