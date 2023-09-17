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Хайденхайм
17.09.2023 16:30 – FT 4 : 2
Вердер
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Германия
17 сентября 2023, 21:07 | Обновлено 17 сентября 2023, 21:25
269
0

Дармштадт и Боруссия М устроили голевую феерию

Завершился игровой день в германской Бундеслиге

17 сентября 2023, 21:07 | Обновлено 17 сентября 2023, 21:25
269
0
Дармштадт и Боруссия М устроили голевую феерию
ФК Дармштадт.

Сегодня, 17 сентября, завершился 4-й тур чемпионата Германии по футболу.

Новичок чемпионата «Хайденхайм» одержал первую победу на старте сезона, победив на домашнем поле бременский «Вердер».

Еще один новичок Бундеслиги «Дармштадт» принимал «Боруссию» из Менхенгладбаха. Хозяева выиграли первый тайм со счетом 3:0, а уже во втором тайме такой же результат показали гости, вернувшись в игру после разгромного счета, в итоге – 3:3.

Бундеслига. 4-й тур. 17 сентября.

Хайденхайм – Вердер – 4:2
Голы: Кляйндинст, 5, Динкчи, 44, 68, Бесте 76 – Дукш, 49, Вайзер, 64.

Обзор матча:

Дармштадт – Боруссия М – 3:3
Голы: Малем, 8, Маглица, 10, Скарке, 33 – Сибачо, 66, Нойгус, 73, Чванчара, 77.

Обзор матча:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Ян-Никлас Бесте (Хайденхайм).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Эрен Динкчи (Хайденхайм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Митчелл Вайзер (Вердер).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Марвин Дукш (Вердер).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Эрен Динкчи (Хайденхайм).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Тим Клайндинст (Хайденхайм).
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Дармштадт Боруссия Менхенгладбах Хайденхайм Вердер видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport.ua
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