ВИШНЯК: «Мы знали, что Юрий Максимов играл в три защитника в Полтаве»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк на послематчевой пресс-конференции после игры против «Днепра-1» (1:1) рассказал:

– Мы очень настороженно относились к матчу. Понимали, что «Днепр-1» вернулся в родной город, и хотелось бы, чтобы это было на постоянной основе, чтобы закончилась война и все наши клубы вернулись в свои дома.

Так что этот фактор влиял плюс новый наставник в команде, перед которым каждый игрок пытался проявить себя с наилучшей стороны, поэтому такую мотивацию футболистов соперника мы, конечно, учитывали, готовясь к игре. Относительно тактической схемы – мы знали, что Юрий Максимов играл в три защитника в Полтаве, поэтому мы такой вариант учитывали. В принципе, все к чему мы готовились, все так и вышло.

– В игре вышли два разных тайма.

– Первый тайм был равный, возможно, в контроле мяча, но созданных острых моментов у нас было больше, которые мы должны были реализовывать. Возможно, больше и в целом их у нас было по игре, но тут мне трудно сказать, я статистику еще не просматривал. Во втором тайме следует отдать должное «Днепру-1», который имеет в своем составе много искусных игроков, а есть и такие, которые, на мой взгляд, лучшие в Украине в своем амплуа.

Они начали двигаться, мяч стал хорошо ходить, они начали подстраиваться и почувствовали позиции, на которых видит тренер. Здесь считаю, что не мы стали хуже играть, а «Днепр-1» добавил по ходу матча. Плюс забитый нами гол оказал влияние на действия ребят, ведь с психологической точки зрения уже хотелось сыграть надежнее.

– Ничья для вас – положительный результат на «Днепр-Арене»?

– Если бы сказали до игры, то, пожалуй, да. Но так, как складывалась игра, мы ведь забили первый гол, может быть, хотелось бы большего. Однако не будем гневить Бога. Поблагодарим его, что взяли один зачетный балл, и будем готовиться дальше. Мы больше удовлетворены, чем разочарованы.