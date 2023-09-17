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Чемпионат Италии
Монца
17.09.2023 16:00 – FT 1 : 1
Лечче
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Италия
17 сентября 2023, 19:23 |
47
0

Монца поделила очки с Лечче, Фрозиноне обыграл Сассуоло

Сыграно 2 матчи итальянской серии А

17 сентября 2023, 19:23 |
47
0
Монца поделила очки с Лечче, Фрозиноне обыграл Сассуоло
Серия А. Фрозиноне – Сассуоло

Сегодня, 17 сентября, проходит 4 тур чемпионата Италии по футболу.

«Монца» на своем поле поделила очки с «Лечче».

Новичок Серии А «Фрозиноне» устроил эффектный камбэк в матче против «Сассуоло». Уступая до 45 минут со счетом 0:2 подопечные Ди Франческо сумели забить в дальнейшем четыре мяча и одержать уже вторую победу на старте чемпионата.

Серия А. 4-й тур, 17 сентября.

Монца – Лечче – 1:1
Голы: Кальпани, 24 – Крстович, 3.

Обзор матча:

Фрозиноне – Сассуоло – 4:2
Голы: Шеддира, 45+4, Маццителли, 70, 76, Лирола, 90+6 – Пинамонти, 7, 24.

Обзор матча:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Монца Лечче Фрозиноне Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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