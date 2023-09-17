Монца поделила очки с Лечче, Фрозиноне обыграл Сассуоло

Сегодня, 17 сентября, проходит 4 тур чемпионата Италии по футболу.

«Монца» на своем поле поделила очки с «Лечче».

Новичок Серии А «Фрозиноне» устроил эффектный камбэк в матче против «Сассуоло». Уступая до 45 минут со счетом 0:2 подопечные Ди Франческо сумели забить в дальнейшем четыре мяча и одержать уже вторую победу на старте чемпионата.

Серия А. 4-й тур, 17 сентября.

Монца – Лечче – 1:1

Голы: Кальпани, 24 – Крстович, 3.

Обзор матча:

Фрозиноне – Сассуоло – 4:2

Голы: Шеддира, 45+4, Маццителли, 70, 76, Лирола, 90+6 – Пинамонти, 7, 24.

Обзор матча:

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