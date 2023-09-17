Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
17 сентября нулевой ничьей завершился матч 5-го тура АПЛ
17 сентября состоялся матч 5-го тура АПЛ, в котором «Борнмут» и «Челси» сыграли вничью (0:0).
Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе синих и провел на поле 63 минуты, после чего был заменен. Михаил, которому судья показал горчичник, получил за игру невысокую оценку 6.5.
Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный сыграл весь матч и получил оценку 6.8, среднюю по команде.
Лучшим игроком матча стал Нето, голкипер Борнмута, сохранивший ворота сухими (8.3).
АПЛ. 5-й тур, 17 сентября
Борнмут – Челси – 0:0
Оценки WhoScored за матч
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Михаил Мудрик вышел на эту игру в стартовом составе "пенсионеров". В итоге 22-летний украинец отыграл 63 минуты, после чего был заменен на Палмера.
Аналитический портал SofaScore оценил игру украинского вингера в 7,0 балла.
Мудрик 40 раз прикоснулся к мячу, выполнил 14 точных передач (из 19-ти, т.е. позицию, 16 раз потеряв мяч, заработал 1 фол и 3 раза отобрал мяч
Мудрик – лидер по созданным голевым моментам в первом тайме матча с Борнмутом
Что касается Ильи Забарного, то украинский защитник вышел в старте "Борнмута" и провел на поле все 90 минут. SofaScore оценил игру 21-летнего украинца в 6,9 балла. Илья 2 раза вынес мяч, 3 раза выиграл борьбу за позицию, 8 раз потерял мяч, 51 раз прикоснулся к мячу, показал 81% точности передач (35 из 43), выполнил 8 длинных передач (из них 3 точных) ), 1 раз перехватил и 1 раз отобрал мяч.
В этом сезоне АПЛ Мудрик принял участие в 4 поединках, отыграл 130 минут. В свою очередь, Забарный выходил в старте в каждом туре и отыграл все матчи.