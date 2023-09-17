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Англия
17 сентября 2023, 19:19 | Обновлено 17 сентября 2023, 19:45
4445
7

Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси

17 сентября нулевой ничьей завершился матч 5-го тура АПЛ

17 сентября 2023, 19:19 | Обновлено 17 сентября 2023, 19:45
4445
7
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября состоялся матч 5-го тура АПЛ, в котором «Борнмут» и «Челси» сыграли вничью (0:0).

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе синих и провел на поле 63 минуты, после чего был заменен. Михаил, которому судья показал горчичник, получил за игру невысокую оценку 6.5.

Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный сыграл весь матч и получил оценку 6.8, среднюю по команде.

Лучшим игроком матча стал Нето, голкипер Борнмута, сохранивший ворота сухими (8.3).

АПЛ. 5-й тур, 17 сентября

Борнмут – Челси – 0:0

Оценки WhoScored за матч

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Михаил Мудрик Челси Илья Забарный Борнмут - Челси WhoScored
Источник Sport.ua
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В рамках 5-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде расписал нулевую ничью с "Борнмутом".
Михаил Мудрик вышел на эту игру в стартовом составе "пенсионеров". В итоге 22-летний украинец отыграл 63 минуты, после чего был заменен на Палмера.
Аналитический портал SofaScore оценил игру украинского вингера в 7,0 балла.
Мудрик 40 раз прикоснулся к мячу, выполнил 14 точных передач (из 19-ти, т.е. позицию, 16 раз потеряв мяч, заработал 1 фол и 3 раза отобрал мяч
Мудрик – лидер по созданным голевым моментам в первом тайме матча с Борнмутом
Что касается Ильи Забарного, то украинский защитник вышел в старте "Борнмута" и провел на поле все 90 минут. SofaScore оценил игру 21-летнего украинца в 6,9 балла. Илья 2 раза вынес мяч, 3 раза выиграл борьбу за позицию, 8 раз потерял мяч, 51 раз прикоснулся к мячу, показал 81% точности передач (35 из 43), выполнил 8 длинных передач (из них 3 точных) ), 1 раз перехватил и 1 раз отобрал мяч.
В этом сезоне АПЛ Мудрик принял участие в 4 поединках, отыграл 130 минут. В свою очередь, Забарный выходил в старте в каждом туре и отыграл все матчи.
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+6
Serhii P.
Забарного недооцінили
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+4
Gargantua
хуже Мишки только Джексон
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+1
Злий Глобинець
Увесь Челсі беззубий і ніякий. Заурядний аутсайдер АПЛ. В цьому сезоні та ж сама пісенька, що і в попередньому. Боюсь, Мудрик не прогресуватиме в такому клубі. Не думав, що колись скажу це, але краще б Михайло залишився у Шахтарі на цей сезон. Принаймні б зіграв у Лізі Чемпіонів. В нього був би величезний стимул до прогресу (щоб нарешті піти в топ-клуб). Казали, що ШД "золота клітка", а по факту це Челсі "золота клітка" для Мудрика.
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0
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vruthiy-112
У бідного Мудрика поки все через попу. Боїться брати гру на себе,  ноги береже,  для чого і кого.?!
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-3
ZportUA
Навіщо це мурло взагалі оцінювати?
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-12
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