Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси

17 сентября состоялся матч 5-го тура АПЛ, в котором «Борнмут» и «Челси» сыграли вничью (0:0).

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе синих и провел на поле 63 минуты, после чего был заменен. Михаил, которому судья показал горчичник, получил за игру невысокую оценку 6.5.

Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный сыграл весь матч и получил оценку 6.8, среднюю по команде.

Лучшим игроком матча стал Нето, голкипер Борнмута, сохранивший ворота сухими (8.3).

АПЛ. 5-й тур, 17 сентября

Борнмут – Челси – 0:0

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