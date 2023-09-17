Кубок Дэвиса17 сентября 2023, 18:43 | Обновлено 17 сентября 2023, 18:56
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Кубок Дэвиса. День 6. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 сентября в 16:00 матчи 6-го дня группового этапа Кубка Дэвиса
17 сентября 2023, 18:43 | Обновлено 17 сентября 2023, 18:56
78
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17 сентября продолжаются матчи группового этапа Кубка Дэвиса 2023.
Смотрите трансляцию матчей заключительного 6-го дня начнется
Все лучшие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Дэвиса 2023. Групповой этап
6-й день. 17 сентября
- Великобритания – Франция
- Испания – Южная Корея
- Италия – Швеция
- Хорватия – Нидерланды
Кубок Дэвиса. День 6. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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