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Кубок Дэвиса
17 сентября 2023, 18:43 | Обновлено 17 сентября 2023, 18:56
78
0

Кубок Дэвиса. День 6. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 сентября в 16:00 матчи 6-го дня группового этапа Кубка Дэвиса

17 сентября 2023, 18:43 | Обновлено 17 сентября 2023, 18:56
78
0
Кубок Дэвиса. День 6. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF

17 сентября продолжаются матчи группового этапа Кубка Дэвиса 2023.

Смотрите трансляцию матчей заключительного 6-го дня начнется

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Дэвиса 2023. Групповой этап

6-й день. 17 сентября

  • Великобритания – Франция
  • Испания – Южная Корея
  • Италия – Швеция
  • Хорватия – Нидерланды

Кубок Дэвиса. День 6. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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