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Кубок Дэвиса
16 сентября 2023, 23:50 |
245
0

Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам

16 сентября состоялись матчи 3-го тура группового раунда турнира

16 сентября 2023, 23:50 |
245
0
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился пятый игровой день розыгрыша группового этапа финальной части Кубка Дэвиса 2023. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)

Канада – Чили – 2:1

  • Алексис Галарно – Алехандро Табило – 6:3, 7:6 (7:5)
  • Габриэл Диалло – Николас Харри – 4:6, 4:6
  • Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Томас Барриос / Алехандро Табило – 6:3, 7:6 (9:7)

ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)

Австралия – Швейцария – 3:0

  • Танаси Коккинакис – Доминик Штрикер – 6:3, 7:5
  • Алексс Де Минаур – Марк-Андреа Хуслер – 6:4, 6:3
  • Мэттью Эбден / Макс Перселл – Марк-Андреа Хуслер / Доминик Штрикер – 6:2, 6:4

ГРУППА C (Валенсия, Испания)

Сербия – Чехия – 0:3

  • Душан Лайович – Якуб Меншик – 3:6, 2:6
  • Ласло Дьере – Иржи Лехечка – 6:7 (7:9), 5:7
  • Никола Качич / Новак Джокович – Томаш Махач / Адам Павлашек – 5:7, 7:6 (9:7), [3:10]

ГРУППА D (Сплит, Хорватия)

США – Финляндия – 0:3

  • Маккензи Макдональд – Отто Виртанен – 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (7:9)
  • Томми Пол – Эмиль Руусувори – 6:7 (1:7), 4:6
  • Остин Крайчек / Раджив Рам – Харри Хелиоваара / Патрик Кауковальта – 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), [8:10]

США лишились шансов выйти в плей-офф турнира. Из группы D в «Финал 8» пробились Нидерланды и Финляндия.

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Источник Sport.ua
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