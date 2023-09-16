Кубок Дэвиса16 сентября 2023, 23:50 |
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Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
16 сентября состоялись матчи 3-го тура группового раунда турнира
16 сентября 2023, 23:50 |
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Завершился пятый игровой день розыгрыша группового этапа финальной части Кубка Дэвиса 2023. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.
ГРУППА A (Болонья, Италия)
Канада – Чили – 2:1
- Алексис Галарно – Алехандро Табило – 6:3, 7:6 (7:5)
- Габриэл Диалло – Николас Харри – 4:6, 4:6
- Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Томас Барриос / Алехандро Табило – 6:3, 7:6 (9:7)
ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)
Австралия – Швейцария – 3:0
- Танаси Коккинакис – Доминик Штрикер – 6:3, 7:5
- Алексс Де Минаур – Марк-Андреа Хуслер – 6:4, 6:3
- Мэттью Эбден / Макс Перселл – Марк-Андреа Хуслер / Доминик Штрикер – 6:2, 6:4
ГРУППА C (Валенсия, Испания)
Сербия – Чехия – 0:3
- Душан Лайович – Якуб Меншик – 3:6, 2:6
- Ласло Дьере – Иржи Лехечка – 6:7 (7:9), 5:7
- Никола Качич / Новак Джокович – Томаш Махач / Адам Павлашек – 5:7, 7:6 (9:7), [3:10]
ГРУППА D (Сплит, Хорватия)
США – Финляндия – 0:3
- Маккензи Макдональд – Отто Виртанен – 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (7:9)
- Томми Пол – Эмиль Руусувори – 6:7 (1:7), 4:6
- Остин Крайчек / Раджив Рам – Харри Хелиоваара / Патрик Кауковальта – 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), [8:10]
США лишились шансов выйти в плей-офф турнира. Из группы D в «Финал 8» пробились Нидерланды и Финляндия.
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