Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам

Завершился пятый игровой день розыгрыша группового этапа финальной части Кубка Дэвиса 2023. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)



Канада – Чили – 2:1

Алексис Галарно – Алехандро Табило – 6:3, 7:6 (7:5)

Габриэл Диалло – Николас Харри – 4:6, 4:6

Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Томас Барриос / Алехандро Табило – 6:3, 7:6 (9:7)

ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)



Австралия – Швейцария – 3:0

Танаси Коккинакис – Доминик Штрикер – 6:3, 7:5

Алексс Де Минаур – Марк-Андреа Хуслер – 6:4, 6:3

Мэттью Эбден / Макс Перселл – Марк-Андреа Хуслер / Доминик Штрикер – 6:2, 6:4

ГРУППА C (Валенсия, Испания)

Сербия – Чехия – 0:3

Душан Лайович – Якуб Меншик – 3:6, 2:6

Ласло Дьере – Иржи Лехечка – 6:7 (7:9), 5:7

Никола Качич / Новак Джокович – Томаш Махач / Адам Павлашек – 5:7, 7:6 (9:7), [3:10]

ГРУППА D (Сплит, Хорватия)

США – Финляндия – 0:3

Маккензи Макдональд – Отто Виртанен – 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (7:9)

Томми Пол – Эмиль Руусувори – 6:7 (1:7), 4:6

Остин Крайчек / Раджив Рам – Харри Хелиоваара / Патрик Кауковальта – 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), [8:10]

США лишились шансов выйти в плей-офф турнира. Из группы D в «Финал 8» пробились Нидерланды и Финляндия.