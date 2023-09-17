Монако потерял победу на последних минутах, Нант победил Клермон
Сыграно 4 матча французской Лиги 1
Сегодня, 17 сентября, проходит 5 тур чемпионата Франции по футболу.
Лидер чемпионата «Монако» не сумел удержать победный счет в матче с «Лорьяном», пропустив на 90+7 минуте. «Нант» одержал первую победу в этом сезоне обыграв на выезде «Клермон» благодаря голу Мозеса Симона на 48-й минуте.
«Брест» одержал волевую победу против «Реймса», а «Страсбург» сыграл результативную ничью с «Монпелье», уступая по ходу матча со счетом 0:2.
Лига 1. 5-й тур. 17 сентября.
Лорьян – Монако – 2:2
Голы: Айегун, 2, Фавр, 90+7 – Головин 17, Балогун, 69.
Обзор матча:
Клермон – Нант – 1:1
Голы: Симон, 48.
Обзор матча:
Реймс – Брест – 1:2
Голы: Ричардсон, 19 – Камара 50, Ле Мелу, 56.
Обзор матча:
Страсбург – Монпелье – 2:2
Голы: Лекомт, 63 (автогол), Мотиба, 69 – Хазри 35, Норден, 40.
Обзор матча:
События матча
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