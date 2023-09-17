Монако потерял победу на последних минутах, Нант победил Клермон

Сегодня, 17 сентября, проходит 5 тур чемпионата Франции по футболу.

Лидер чемпионата «Монако» не сумел удержать победный счет в матче с «Лорьяном», пропустив на 90+7 минуте. «Нант» одержал первую победу в этом сезоне обыграв на выезде «Клермон» благодаря голу Мозеса Симона на 48-й минуте.

«Брест» одержал волевую победу против «Реймса», а «Страсбург» сыграл результативную ничью с «Монпелье», уступая по ходу матча со счетом 0:2.

Лига 1. 5-й тур. 17 сентября.

Лорьян – Монако – 2:2

Голы: Айегун, 2, Фавр, 90+7 – Головин 17, Балогун, 69.

Обзор матча:

Клермон – Нант – 1:1

Голы: Симон, 48.

Обзор матча:

Реймс – Брест – 1:2

Голы: Ричардсон, 19 – Камара 50, Ле Мелу, 56.

Обзор матча:



Голы: Лекомт, 63 (автогол), Мотиба, 69 – Хазри 35, Норден, 40.

Обзор матча:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.