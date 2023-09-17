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Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 16:43 | Обновлено 17 сентября 2023, 17:03
204
0

Кривбас – Верес. Известны стартовые составы

Начало матчв в 17:00

17 сентября 2023, 16:43 | Обновлено 17 сентября 2023, 17:03
204
0
Кривбас – Верес. Известны стартовые составы
ФК Верес

В воскресенье, 17-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и ровенский «Верес».

Стартовые составы команд:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Бизимана, Задерака, Илич, Вакулко, Хомченовский, Кожушко.

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Шестаков, Хондак, Кучеренко, Шарай, Кучеров, Шарай, Гайдучик, Шевченко.

Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 17:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Верес».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес стартовые составы
Источник Sport.ua
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