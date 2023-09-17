Кривбас – Верес. Известны стартовые составы
Начало матчв в 17:00
В воскресенье, 17-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и ровенский «Верес».
Стартовые составы команд:
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Бизимана, Задерака, Илич, Вакулко, Хомченовский, Кожушко.
«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Шестаков, Хондак, Кучеренко, Шарай, Кучеров, Шарай, Гайдучик, Шевченко.
Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 17:00.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Верес».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Экс-форвард «Динамо» на недавнем видео был не в лучшем состоянии