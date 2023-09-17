Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему украинский легионер Михаил Мудрик сыграет с первый минут матча 5-го тура АПЛ против «Борнмута».

«Мы собираемся поставить Мудрика на позицию, которую занимал Чилвелл, мы хотели сыграть с более атакующим игроком [на этой позиции] и сохранить ту же схему в четыре защитника», – сказал Почеттино.

Отметим, что с первых минут за «Борнмут» вышел еще один украинец Илья Забарный.

Матч начался в 16:00 по Киеву. Это дебютная игра Мудрика в стартовом составе в нынешнем сезоне.

Борнмут – Челси. Забарный vs Мудрик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция