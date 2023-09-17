Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Англия
17 сентября 2023, 16:17 |
3495
0

Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута

Главный тренер «Челси» хотел сыграть с более атакующим игроком

17 сентября 2023, 16:17 |
3495
0
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему украинский легионер Михаил Мудрик сыграет с первый минут матча 5-го тура АПЛ против «Борнмута».

«Мы собираемся поставить Мудрика на позицию, которую занимал Чилвелл, мы хотели сыграть с более атакующим игроком [на этой позиции] и сохранить ту же схему в четыре защитника», – сказал Почеттино.

Отметим, что с первых минут за «Борнмут» вышел еще один украинец Илья Забарный.

Матч начался в 16:00 по Киеву. Это дебютная игра Мудрика в стартовом составе в нынешнем сезоне.

Борнмут – Челси. Забарный vs Мудрик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
КЛОПП: «Я пью пиво только после выездных побед»
Борнмут – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Украинское дерби в АПЛ. Забарный и Мудрик выйдут в старте на матч 5 тура
Маурисио Почеттино чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Михаил Мудрик Челси Илья Забарный Борнмут - Челси
Источник ФК Челси
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
Футбол | 16 сентября 2023, 21:32 10
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии

На поле не обошлось без потасовки

Атланта потроллила Интер Майами, который разгромно проиграл без Месси
Футбол | 17 сентября 2023, 15:59 0
Атланта потроллила Интер Майами, который разгромно проиграл без Месси
Атланта потроллила Интер Майами, который разгромно проиграл без Месси

Без Лионеля эту команду не боятся

453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
Футбол | 17.09.2023, 09:00
453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Футбол | 17.09.2023, 01:15
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Футбол | 17.09.2023, 11:26
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
16.09.2023, 12:55 1
Волейбол
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
16.09.2023, 23:50
Теннис
Роналду подал в суд на Ювентус
Роналду подал в суд на Ювентус
16.09.2023, 12:52 2
Футбол
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
15.09.2023, 20:26 29
Футбол
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
16.09.2023, 12:15
Футбол
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
16.09.2023, 18:57 99
Футбол
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
17.09.2023, 06:10
Другие виды
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
16.09.2023, 15:58 13
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем