Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Главный тренер «Челси» хотел сыграть с более атакующим игроком
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему украинский легионер Михаил Мудрик сыграет с первый минут матча 5-го тура АПЛ против «Борнмута».
«Мы собираемся поставить Мудрика на позицию, которую занимал Чилвелл, мы хотели сыграть с более атакующим игроком [на этой позиции] и сохранить ту же схему в четыре защитника», – сказал Почеттино.
Отметим, что с первых минут за «Борнмут» вышел еще один украинец Илья Забарный.
Матч начался в 16:00 по Киеву. Это дебютная игра Мудрика в стартовом составе в нынешнем сезоне.
Борнмут – Челси. Забарный vs Мудрик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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