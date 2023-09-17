Кальяри и Удинезе сыграли в сухую ничью
Команды за 90 минут игрового времени так и не смогли забить
Сегодня, 17 сентября, продолжается 4 тур чемпионата Италии по футболу.
На стадионе «Унипол Домос» местный «Кальяри» принимал «Удинезе». Команды за 90 сыгранных минут так и не смогли обнаружить сильнейшего и забить хотя бы один гол – безголевая ничья 0:0. Для «Удинезе» это уже вторая «сухая» ничья в чемпионате подряд.
После четырех сыгранных туров «Кальяри» и «Удинезе» так и не смогли одержать дебютную победу в нынешнем розыгрыше Серии А и имеют в своем активе два и три очка соответственно.
Серия А. 4-й тур. 17 сентября
Кальяри – Удинезе – 0:0
Удаление: Ветеска, 90+5.
Обзор матча:
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