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Чемпионат Италии
Кальяри
17.09.2023 13:30 – FT 0 : 0
Удинезе
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Италия
17 сентября 2023, 16:11 |
25
0

Кальяри и Удинезе сыграли в сухую ничью

Команды за 90 минут игрового времени так и не смогли забить

17 сентября 2023, 16:11 |
25
0
Кальяри и Удинезе сыграли в сухую ничью
sportingpedia.com. Кальяри – Удинезе

Сегодня, 17 сентября, продолжается 4 тур чемпионата Италии по футболу.

На стадионе «Унипол Домос» местный «Кальяри» принимал «Удинезе». Команды за 90 сыгранных минут так и не смогли обнаружить сильнейшего и забить хотя бы один гол – безголевая ничья 0:0. Для «Удинезе» это уже вторая «сухая» ничья в чемпионате подряд.

После четырех сыгранных туров «Кальяри» и «Удинезе» так и не смогли одержать дебютную победу в нынешнем розыгрыше Серии А и имеют в своем активе два и три очка соответственно.

Серия А. 4-й тур. 17 сентября

Кальяри – Удинезе – 0:0

Удаление: Ветеска, 90+5.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Обзор матча:

События матча

90’ +5
Матеуш Ветеска (Кальяри) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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