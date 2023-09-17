Калинина и Ястремская получили первых соперниц на турнире в Гвадалахаре

После завершения квалификации на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская узнали имена первых соперниц в основной сетке соревнований.

Калинина (№28 WTA) на старте турнира сразится против Грейс Мин из США (№345 WTA). Ранее девушки сыграли три матча, украинка не проигрывала.

Ястремская (№105 WTA) в первом круге померится силами с Аной Софией Санчес из Мексики (№437 WTA). Это будет первый матч теннисисток.

Ранее свою первую оппонентку получила Марта Костюк.

Турнир в Гвадалахаре пройдет с 17 по 23 сентября.

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