Калинина и Ястремская получили первых соперниц на турнире в Гвадалахаре
Не пройти во второй раунд будет очень обидно
После завершения квалификации на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская узнали имена первых соперниц в основной сетке соревнований.
Калинина (№28 WTA) на старте турнира сразится против Грейс Мин из США (№345 WTA). Ранее девушки сыграли три матча, украинка не проигрывала.
Ястремская (№105 WTA) в первом круге померится силами с Аной Софией Санчес из Мексики (№437 WTA). Это будет первый матч теннисисток.
Ранее свою первую оппонентку получила Марта Костюк.
Турнир в Гвадалахаре пройдет с 17 по 23 сентября.
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