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  4. Калинина и Ястремская получили первых соперниц на турнире в Гвадалахаре
WTA
17 сентября 2023, 15:33 |
339
1

Калинина и Ястремская получили первых соперниц на турнире в Гвадалахаре

Не пройти во второй раунд будет очень обидно

17 сентября 2023, 15:33 |
339
1
Калинина и Ястремская получили первых соперниц на турнире в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

После завершения квалификации на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская узнали имена первых соперниц в основной сетке соревнований.

Калинина (№28 WTA) на старте турнира сразится против Грейс Мин из США (№345 WTA). Ранее девушки сыграли три матча, украинка не проигрывала.

Ястремская (№105 WTA) в первом круге померится силами с Аной Софией Санчес из Мексики (№437 WTA). Это будет первый матч теннисисток.

Ранее свою первую оппонентку получила Марта Костюк.

Турнир в Гвадалахаре пройдет с 17 по 23 сентября.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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WTA Гвадалахара Ангелина Калинина Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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