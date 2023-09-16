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  4. Три украинские теннисистки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре
WTA
16 сентября 2023, 08:24 |
651
0

Три украинские теннисистки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре

Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская выступят в Мексике

16 сентября 2023, 08:24 |
651
0
Три украинские теннисистки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Три украинские теннисистки сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 Guadalajara Open в мексиканской Гвадалахаре.

Ангелина Калинина единственная из украинок вошла в число сеяных под номером 12. В первом круге она сыграет против победительницы квалификации. В случае победы во втором круге соперницей Калининой будет американка София Кенин или еще одна теннисистка из квалификации.

Марта Костюк – единственная из украинских теннисисток, кто уже знает свою первую соперницу. В первом круге она сыграет против канадки Стэйси Фунг, а во втором круге может выйти на шестую сеяную Елену Остапенко из Латвии, которая пропустит первый круг.

Даяна Ястремская сыграет против чемпионки квалификации. Во втором круге украинка может выйти на победительницу матча между Робин Монтгомери из США и десятой сеянной Викторией Азаренко.

Турнир WTA 1000 в Гвадалахаре пройдет с 17 по 23 сентября.

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Ангелина Калинина Марта Костюк Даяна Ястремская
Источник WTA
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