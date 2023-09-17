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  4. Днепр-1 – Колос. Пихаленок – в основе в дебютном матче Максимова
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 14:09 |
208
0

Днепр-1 – Колос. Пихаленок – в основе в дебютном матче Максимова

Стали известны составы команд

17 сентября 2023, 14:09 |
208
0
Днепр-1 – Колос. Пихаленок – в основе в дебютном матче Максимова
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Сегодня, 17 сентября «Днепр-1» на «Днепр-Арене» в матче седьмого тура УПЛ примет «Колос» из Коваливки. Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Этот матч будет дебютным для нового главного тренера «Днепра-1» Юрия Максимова.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Днепр-1»: Волынец, Сарапий, Сваток, Кравец, Танчик, Бабенко, Рубчинский, Когут, Пихаленок, Пасич, Гуцуляк

«Колос»: Фесюн, Бондаренко, Черноморец, Золотов, Цуриков, Лучкевич, Милько, Демченко, Велетень, Диего, Салабай

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Днепр-1 Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига Днепр-1 - Колос стартовые составы
Источник УПЛ
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