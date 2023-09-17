Днепр-1 – Колос. Пихаленок – в основе в дебютном матче Максимова

Сегодня, 17 сентября «Днепр-1» на «Днепр-Арене» в матче седьмого тура УПЛ примет «Колос» из Коваливки. Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Этот матч будет дебютным для нового главного тренера «Днепра-1» Юрия Максимова.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Днепр-1»: Волынец, Сарапий, Сваток, Кравец, Танчик, Бабенко, Рубчинский, Когут, Пихаленок, Пасич, Гуцуляк

«Колос»: Фесюн, Бондаренко, Черноморец, Золотов, Цуриков, Лучкевич, Милько, Демченко, Велетень, Диего, Салабай