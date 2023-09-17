ЛНЗ – Рух. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 17 сентября, ЛНЗ на Центральном стадионе в Черкассах в матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги примет львовский «Рух». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 15-е и 5-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Олега Дулуба и Виталия Пономарева на матч:

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Лопыренок, Стасюк, Олейник, Бойко, Пасич, Калюжный, Наумец, Норенков, Хобленко.

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Эдсон, Притула, Рунич, Соломон-Отабор, Климчук.