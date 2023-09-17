Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Другие новости
17 сентября 2023, 11:26 | Обновлено 17 сентября 2023, 11:29
4892
12

Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского

Экс-форвард «Динамо» на недавнем видео был не в лучшем состоянии

17 сентября 2023, 11:26 | Обновлено 17 сентября 2023, 11:29
4892
12
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского

Несколько дней назад на странице Артема Милевского в Инстаграме было опубликовано видео, на котором бывший форвард «Динамо» Киев и сборной Украины подписывает мяч и футболку для благотворительного аукциона.

Многие зрители заметили, что на видео Милевский не в лучшей форме и, возможно, не в лучшем состоянии. Заметили это и хорватские СМИ, которые активно следят за жизнью 38-летнего экс-форварда «Хайдука» и «Сплита»:

«38-летний Артем Милевский опубликовал видео, на котором подписывает реквизит киевского «Динамо» и отдает его на аукцион, чтобы помочь Украине. Но болельщиков волнует то, как выглядит бывший игрок «Хайдука» сезона 2014/15. В пасмурный и дождливый день он носит солнцезащитные очки и испытывает проблемы с равновесием».

По теме:
ВИДЕО. Девятка, радость, это только 20%! Мудрик феерит на тренировке Челси
ВИДЕО. Штрафной Роналду. Вместо девятки КриРо попал в голову оператора
ВИДЕО. Йовичевич получил красную карточку в матче против Роналду
Артем Милевский видео
Источник 24sata
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
Футбол | 16 сентября 2023, 19:01 20
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале

По завершению сезона 2023/24 Андрей покинет королевский клуб

453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
Футбол | 17 сентября 2023, 09:00 7
453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли

Пока американский собственник «синих» лишь много тратит, но крайне мало получает взамен…

ВИДЕО. Трубин пропустил гол с пенальти в дебютном матче за Бенфику
Футбол | 17.09.2023, 00:12
ВИДЕО. Трубин пропустил гол с пенальти в дебютном матче за Бенфику
ВИДЕО. Трубин пропустил гол с пенальти в дебютном матче за Бенфику
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
Футбол | 16.09.2023, 21:32
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Футбол | 16.09.2023, 19:45
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
maxxxx5577
в запої чувак, буває 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
⬆️
Человек в творческом отпуске.   И когда это хорваты стали трезвенниками?   Из ещё мадьяры споили, когда они были под  их оккупацией.
Ответить
+1
Mr Voevudskiy
Это чтобы тцкшницы не забрали. Посмотрят на это пузо, всплакнут и отпустят)
Ответить
0
a.fedorenko1953
Сором, над хворої людиною сміятися та знущатися(((
Ответить
0
Перець
Ну забухав чувак скоро візьметься за розум і все буде добре
Ответить
-1
Frank Piter
Пропитый алкаш это и есть легенда динамы! 
Ответить
-4
Alexander Киев
Вся лєгєнда дінама, прям у всій його красі  який ФК ОПЗЖ, така і лєгєнда 
Ответить
-13
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
16.09.2023, 12:55 1
Волейбол
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
15.09.2023, 20:26 29
Футбол
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
16.09.2023, 11:18 8
Футбол
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди женщин
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди женщин
15.09.2023, 13:15 2
Волейбол
Роналду подал в суд на Ювентус
Роналду подал в суд на Ювентус
16.09.2023, 12:52 2
Футбол
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
16.09.2023, 12:15
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
17.09.2023, 00:32
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем