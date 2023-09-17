Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского

Несколько дней назад на странице Артема Милевского в Инстаграме было опубликовано видео, на котором бывший форвард «Динамо» Киев и сборной Украины подписывает мяч и футболку для благотворительного аукциона.

Многие зрители заметили, что на видео Милевский не в лучшей форме и, возможно, не в лучшем состоянии. Заметили это и хорватские СМИ, которые активно следят за жизнью 38-летнего экс-форварда «Хайдука» и «Сплита»:

«38-летний Артем Милевский опубликовал видео, на котором подписывает реквизит киевского «Динамо» и отдает его на аукцион, чтобы помочь Украине. Но болельщиков волнует то, как выглядит бывший игрок «Хайдука» сезона 2014/15. В пасмурный и дождливый день он носит солнцезащитные очки и испытывает проблемы с равновесием».