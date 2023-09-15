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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 20:23 | Обновлено 15 сентября 2023, 20:31
613
6

ВИДЕО. Милевский подписал мяч и футболку для благотворительного аукциона

Вырученные средства пойдут в помощь пострадавшим от российской агрессии

15 сентября 2023, 20:23 | Обновлено 15 сентября 2023, 20:31
613
6
ВИДЕО. Милевский подписал мяч и футболку для благотворительного аукциона
Instagram

Экс-футболист Артем Милевский подписал мяч и футболку для благотворительного аукциона.

Вырученные средства пойдут в помощь пострадавшим от российской агрессии.

В посте в Instagram сказано: «Дорогие соотечественники, друзья и фанаты Артема Милевского.

Сегодня мы решили сделать доброе дело и разыграть подарки от Артема с его персональным автографом.

Все вырученные средства пойдут на помощь потерпевшим от российской агрессии. Начальная цена – 500 гривен».

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Артем Милевский благотворительность аукцион российско-украинская война
Источник Instagram
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Комментарии 6
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Владислав Рейский
миля дурень, вместо того что б идти в тренеры или эксперты скоро пойдет в компанию к саленко, алиеву, леону (не так плох даже он), рыкуну
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+4
Lex Aries
А Міля, по-моєму наритий)
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+1
Людмила Павловська
Готовий
Ответить
0
romanchik.8409
Он постоянно в гавно? Пиз..ц.. Столько Кентов и никто не спасает 
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-4
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Злий Глобинець
Мда... 500 гривень... "епічно". Більше за Міліни карлючки, надряпані тремтячою від перепою рукою, навряд чи дадуть.
А Міля вже й говорити, схоже, розучився - постійно в роликах змістовну частину хтось сторонній озвучує.
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-5
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