Украина. Премьер лига15 сентября 2023, 20:23 | Обновлено 15 сентября 2023, 20:31
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ВИДЕО. Милевский подписал мяч и футболку для благотворительного аукциона
Вырученные средства пойдут в помощь пострадавшим от российской агрессии
15 сентября 2023, 20:23 | Обновлено 15 сентября 2023, 20:31
613
6
Экс-футболист Артем Милевский подписал мяч и футболку для благотворительного аукциона.
Вырученные средства пойдут в помощь пострадавшим от российской агрессии.
В посте в Instagram сказано: «Дорогие соотечественники, друзья и фанаты Артема Милевского.
Сегодня мы решили сделать доброе дело и разыграть подарки от Артема с его персональным автографом.
Все вырученные средства пойдут на помощь потерпевшим от российской агрессии. Начальная цена – 500 гривен».
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А Міля вже й говорити, схоже, розучився - постійно в роликах змістовну частину хтось сторонній озвучує.