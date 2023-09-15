ВИДЕО. Милевский подписал мяч и футболку для благотворительного аукциона

Экс-футболист Артем Милевский подписал мяч и футболку для благотворительного аукциона.

Вырученные средства пойдут в помощь пострадавшим от российской агрессии.

В посте в Instagram сказано: «Дорогие соотечественники, друзья и фанаты Артема Милевского.

Сегодня мы решили сделать доброе дело и разыграть подарки от Артема с его персональным автографом.

Все вырученные средства пойдут на помощь потерпевшим от российской агрессии. Начальная цена – 500 гривен».